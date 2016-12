'Deepwater Horizon': de milieuramp verfilmd (trailer)

De grootste milieuramp in de Amerikaanse geschiedenis krijgt een Hollywoodsausje. Regisseur Peter Berg verfilmt namelijk het drama dat op 20 april 2010 plaatsvond op het boorplatform in de Golf van Mexico: een explosie kostte het leven aan 11 mensen én zorgde voor een bijna drie maanden durende oliestroom in de oceaan, wat op korte én lange termijn voor nog veel meer doden zal zorgen.