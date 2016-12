Bent u de liefdesverhalen van Hollywood ook zo beu als koude pap? Telkens weer die keurige romances, die happy endings, die oersaaie voorspelbaarheid? In de trivialiteit van de kortfilm 'Life's a Bitch’ (van François Jaros) zult u zich ongetwijfeld herkennen. Of hebt u nooit de leemte die uw ex achterliet proberen te vullen met eenzaam geschreeuw onder de douche of met binge eating?