In de reeks moderne herwerkingen van klassieke Disneyfilms (denk aan Assepoester en Jungle Book) is het in 2017 de beurt aan 'Beauty and the Beast', waarvan de geanimeerde versie dateert van 1991. En wie is er beter geschikt om een mooi meisje te spelen dan de ravissante Emma Watson? Disney pakt nu uit met een sneak peek, met net voldoende Watson-charme om ons collectief in zwijm te doen vallen.