Acht jaar na 'Loft' en twee jaar na de Amerikaanse verfilming daarvan, komt Erik Van Looy in de hoedanigheid van regisseur en co-scenarist met zijn nieuwe langspeler op de proppen. In 'De Premier' moet - verrassing! - de premier van ons land die andere hoge pief, de president van de VS omleggen, of hij ziet zijn vrouw en kinders nooit meer levend terug.