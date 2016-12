Vanavond in The Roast: de rechtse columniste Ann Coulter zet acteur Rob Lowe uit de wind (filmpjes)

Wat een rondje Rob Lowe -roasting moest worden, draaide uit in de bashing van mede-roaster Ann Coulter. De conservatieve schrijfster - die net een boek pro-Trump publiceerde - werd hard aangepakt over haar racistische anti-abortusuitspraken en werd zelfs uitgejouwd omwille van haar slechte grappen wanneer het haar beurt was om te roasten. De aflevering is vanavond te zien op Comedy Central .

Acteur Rob Lowe - bekend van onder meer 'The West Wing' en 'Parks & Recreation' - heeft nochtans genoeg bagage om zelf stevig op de rooster gelegd te worden: zijn sekstape uit de jaren 80, rechtzaken met voormalige nanny’s, plastische chirurgie en zijn niet altijd even succesvolle carrièrekeuzes.

Gelukkig voor hem bleek Ann Coulter een nog gemakkelijker slachtoffer met haar (extreem-)rechse uitspraken die helemaal in het Trump-jargon passen. Ze verklaarde nadien nog dat ze niet wist hoe het kwamdat ze in het programma verzeild is geraakt, aangezien ze ervan uit ging dat ze gewoon promo mocht komen maken voor haar nieuwe boek 'In Trump We Trust: E Pluribus Awesome!'. Toen ze het waagde die - overigens volstrekt van de pot gerukte - titel te vermelden, kreeg ze nog meer boegeroep over zich heen.

Rob Lowe deed dankbaar mee en besloot met: 'After seeing your set tonight, we’ve seen the first bombing you can’t blame on a Muslim'. Nou.

U kunt de volledige aflevering vanavond meepikken op Comedy Central. Meer nog: u kan er zelfs uw bingo-verslaving op botvieren. De eerste met een volledige rij betaalt het volgende rondje gif spuien!