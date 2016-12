Schrijver en ex-politicus Jan Terlouw houdt een pakkend betoog (filmpje)

Geachte Mijnheer Terlouw, Dank U voor het pleidooi over vertrouwen Laten we opnieuw op elkander kunnen bouwen Misschien is de chaos nog niet groot genoeg En gooien we door entropie het over een andere boeg De machtsstructuren moeten verdwijnen Want die zorgen niet voor iedereen, niet voor grote én kleinen Enkel voor zichzelf, zelfs al lijdt onze aarde Wat is delen toch een belangrijke waarde Doe niets wanneer het ook niet de ander of Aarde dient En wordt weer elkanders vriend Laat Licht het donker verdrijven Enkel dan zal Aarde een hemel blijven Dank voor het vertrouwen, Indien je mij nodig hebt help ik je bouwen…… In Liefde én Licht Guy (bron : volledig mezelf, dus dank ook aan de ander) Plaats hier je reactie...