Zapman: 'Westworld' lost de verwachtingen in

Na de lichtelijk verbluffende afsluiter – volgens velen het beste wat de televisie in lange tijd te bieden had – is het overigens moeilijk de serie niet opnieuw te bekijken, op zoek naar door de makers subtiel rondgestrooide (en gemiste) hints en aanwijzingen. Coscenarist Jonathan Nolan heeft ondertussen al gesuggereerd dat er in het tweede seizoen – net als in de originele film – wel eens andere themawerelden zouden kunnen opduiken, iets waar de laatste aflevering ook al op wees. Het aftellen is bij dezen begonnen! >>> Een andere potentiële HBO-klepper lijkt ‘Big Little Lies’, een zevendelige serie naar de bestseller van Liane Moriarty waar wel héél veel schoon volk in opdraaft. Het verhaal gaat over drie moeders die elkaar van aan de schoolpoort kennen en in een ingewikkeld web van intriges belanden, dat uiteindelijk tot moord en doodslag leidt. De dames worden vertolkt door Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern en Shailene Woodley. Daarnaast zijn onder meer Alexander Skarsgard en Zoë Kravitz van de partij. Voor de regie tekende de Canadees Jean-Marc Vallée (van ‘Demolition’ en ‘Dallas Buyers Club’). Première half februari! >>> HBO, ooit zowat de norm voor kwaliteitsseries, lijkt dus niet van plan zich te laten vermorzelen in de strijd tussen tv-titanen als Netflix en Amazon. Integendeel: de CEO van Time Warner, de eigenaar van HBO, liet onlangs weten dat het budget van de kabelzender fors zal worden verhoogd en dat HBO vooral in eigen producties zal blijven investeren >>> Als dat méér moois à la ‘Westworld’ of ‘Veep’ betekent, is dat uitstekend nieuws >>> U zat na de overvloed van de jongste jaren misschien niet te wachten op een nieuwe superheldenreeks, maar het voor februari aangekondigde ‘Legion’ zou toch weleens iets speciaals kunnen worden. De serie is namelijk het geesteskind van Noah Hawley (van het fantastische ‘Fargo’), en draait rond de schizofrene mutantenzoon van Charles Xavier. Hoofdrolspeler Dan Stevens (die uw vrouw/moeder/gay collega kent als Matthew Crawley uit ‘Downton Abbey’) omschrijft de serie alvast als ‘een trip’ en ‘complete waanzin’, en de nieuwe trailer geeft al enigszins aan wat hij daarmee bedoelt >>> Netflix liet dan weer weten dat er zeker een tweede seizoen volgt van ‘Luke Cage’. Een releasedatum is er nog niet >>> Overleden op 93-jarige leeftijd: Peter Vaughan, de acteur die te zien was in cultfilms als ‘Brazil’ en ‘Straw Dogs’, maar door velen toch vooral herinnerd zal worden als Maester Aemon uit ‘Game of Thrones’. Dat hij de blinde Aemon zo overtuigend vertolkte, is geen toeval: de acteur was toen zelf al gedeeltelijk blind >>> En nu denkt u wellicht net hetzelfde als wij: zo kunnen we het óók!