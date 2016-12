HA! van Humo: de shortlist

De Ha! van Humo, de prijs waarmee de redactie sinds mensenheugenis het beste tv-programma van het afgelopen jaar bekroont, is goed voor 5.000 euro en eeuwige roem. Op 23 januari wordt de gelukkige winnaar uitvoerig bejubeld en in de bloemetjes gezet in de Beursschouwburg in Brussel. In afwachting daarvan zullen deze tien genomineerden nagelbijtend de feestdagen moeten zien door te komen:

Op 23 januari reikt de ceremoniemeester van dienst, Guy Mortier, meteen ook Humo’s Prijs van de Kijker uit, goed voor 1.000 euro. Stemmen daarvoor kan op humo.be/poppoll, waar u ook meteen uw favoriete man, vrouw en lul van 2016 mee onsterfelijk kan helpen maken. Dóén!