Zapman: 'Star Trek' heeft een hoofdrolspeelster gevonden

>>> Stamets wordt het eerste personage in het Star Trek-universum dat vanaf zijn eerste verschijning als gay wordt voorgesteld >>> Of dat ook het eerste polstasje aan boord van een Starfleet-schip wordt, is niet helemaal duidelijk >>> Als alles volgens schema verloopt, zou de reeks in mei volgend jaar in première gaan >>> Sciencefictionfans mogen ook uitkijken naar de Netflix-remake van de legendarische sixties cultreeks ‘Lost in Space’, over een familie die wordt uitgestuurd om de ruimte te koloniseren en, niet geheel naar plan, op een vreemde planeet terechtkomt. In de hoofdrollen zullen onder meer Ignacio Serricchio (‘Bones’), Parker Posey en de immer excellente Molly Parker (‘House of Cards’) te zien zijn >>> Het thema is kennelijk hot: de productiemaatschappij van de alomtegenwoordige J.J. Abrams werkt, na het succes van ‘Westworld’, voor HBO aan een dramareeks waarin een verre planeet wordt gekoloniseerd >>> Om vervelende misverstanden te vermijden: een ándere dan die in ‘Lost in Space’, mogen we hopen >>> HBO heeft een nieuwe, exclusieve deal gesloten met Alan Ball, de man achter moois als ‘Six Feet Under’, ‘True Blood’ en ‘Banshee’. Zijn eerste project wordt een voorlopig nog titelloze tragikomische reeks over de problemen van een koppel dat adoptiekinderen uit alle hoeken van de wereld heeft, en het tijd vindt voor een eigen spruit. Of Ball zich door een bekend Hollywoodstel heeft laten inspireren, weten we niet, wél dat Holly Hunter werd aangezocht voor de vrouwelijke hoofdrol >>> Wat voor ons volstaat om de serie nú al fantastisch te vinden >>> De derde reeks van ‘Salem’ wordt meteen ook de laatste. Wie de heksenserie op CAZ volgt, hoeft niet te panikeren: de makers werden ruim op tijd op de hoogte gesteld en hebben dus voor een mooi afgerond einde kunnen zorgen >>> Wij gokken op iets met een gigantische brandstapel >>> Al zou een enorme open haard of barbecue ook wel iets hebben >>> Donald Trump liet in een tv-interview weten dat hij niet zinnens is zijn credit als executive producer van ‘The Celebrity Apprentice’ te laten vallen. Sommigen vinden het niet passen bij zijn nieuwe functie, maar – zoals we inmiddels van hem gewend zijn – ziet The Donald het probleem niet. Hij liet zich voor de nieuwe reeks wel vervangen als presentator: zijn opvolger wordt zoals bekend niemand minder dan ex-Governator Arnie >>> Kan alleen maar fun worden in de boardroom: ‘Chill aat, dickwaad! You ah fah-ed!’