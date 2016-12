Allesbehalve sisyfusarbeid: Gilles Van Bouwel wint de finale van 'De slimste mens ter wereld 2016' op een drafje

'Ik werk nu achter de schermen mee aan een nieuw programma waar ik vermoedelijk nog niks over kwijt mag'

HUMO Proficiat met je overwinning, Gilles!

Gilles Van Bouwel «Dankjewel!»

HUMO Je moet me tegenspreken als het niet zo is, maar het leek erop dat jij van de drie toch het hardst wou winnen.

Van Bouwel «Ah ja, ik dacht dat het best meeviel. Ik kan natuurlijk niet voor de rest spreken, maar voor mij was het halen van de finale eigenlijk al een overwinning op zich: ik was al heel blij dat ik daar zat. Er heerste ook echt een heel rustige, aangename sfeer in de studio: we hadden op voorhand al met ons drieën staan dansen omdat we vooral heel veel zin hadden in het feestje achteraf. We waren daar als vrienden onder elkaar. Ik was vrij relaxed omdat ik er vrede mee had dat één van ons gedrieën de winnaar zou worden. Ik ging ervan uit dat het sowieso leuk en spannend zou worden met een finale die waarschijnlijk zou uitdraaien op een situatie waarin de ene nog 1 seconde had en de andere nog 2. Zo eindigt zo'n finale meestal.»

HUMO Nou, dat is toch even anders verlopen. Eva moest Sisyfus aan zich laten voorbijgaan en plots had je gewonnen.

Van Bouwel «Ja, ik schrok er zelf ook heel erg van. Ik was niet echt naar mijn scherm en de seconden aan 't kijken en zat gewoon te ratelen tot ik plots doorkreeg dat ik nog maar één antwoord moest geven. Ik flapte er nog iets uit en hoorde plots de eindtune.»

HUMO Ik had ook de indruk dat jij je zenuwen beter de baas kon dan Eva in dat finalespel.

Van Bouwel «Dat kan, maar ik heb mijn kalmte kunnen bewaren omdat ik al zo content was dat ik daar zat. En ik zat op dat moment ook in de minst stressvolle periode. Eva had het heel druk gehad met de voorbereidingen van 'De warmste week' en Olga moest studeren. Intussen kon ik gewoon elke dag op mijn gemak de actualiteit volgen en had ik de tijd om nog eens te overlopen wat er allemaal was gebeurd in 2016.»

HUMO Was het gemakkelijk om je overwinning nog een paar dagen te verzwijgen voor vrienden en familie?