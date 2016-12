Zapman: Nieuw seizoen 'Homeland' belooft een knaller van formaat te worden

>>> Na het Europese uitstapje in het vorige seizoen situeert de actie zich opnieuw in de VS voor een plot waar onder andere homegrown moslimterreur en de nucleaire deal met Iran een rol in spelen. Het zesde seizoen speelt zich af tussen de verkiezingen en de inauguratie van de nieuwe president, en dat blijkt in de serie een vrouw. Wat op de één of andere rare manier dan weer een geruststelling is: yep, we leven in ingewikkelde tijden! >>> Minstens zo veelbelovend oogt de trailer van ‘The Good Fight’, de langverwachte spin-off van ‘The Good Wife’. Julianna Margulies is er niet meer bij, maar veel bekende gezichten keren wel terug in de reeks. Nieuw in de cast is Rose Leslie (Ygritte – ‘You don’t know nothing, Jon Snow’ – uit ‘Game of Thrones’), als een jonge advocate die samen met haar mentor Diane Lockhart (Christine Baranski) het slachtoffer wordt van een groot financieel schandaal. Tagline van de reeks: ‘Things will get nasty’ >>> Bij ‘Twin Peaks’ houden ze het – noblesse oblige – dan weer graag zo mysterieus mogelijk: in de recentste teaser voor de nieuwe reeks zien we een zwijgende FBI-chef Gordon Gole (David Lynch zelve) twintig seconden lang zwijgend en met veel smaak een donut eten. Of de serie er vijfentwintig jaar na het origineel opnieuw in slaagt een hype te worden, weten we volgende zomer >>> Gezien de recente filmexploten van de al enige tijd op de dool verkerende Lynch zouden we er toch niet te véél geld op inzetten >>> Speaking of excentrieke weirdo’s: Robert Durst beweert dat hij tijdens de opnames van het inmiddels beruchte interview in ‘The Jinx’ volledig van de wereld was, omdat hij een forse dosis methamfetamines had genomen. Dat blijkt uit een uitgelekte transcriptie van een ondervraging in maart 2015. Durst werd toen opgepakt en later tot een gevangenisstraf van zeven jaar veroordeeld voor verboden wapenbezit. Er hangt hem ook nog een proces boven het hoofd voor de moord op Susan Berman >>> Hoe het afloopt, zien we binnenkort wellicht in een nieuwe documentairereeks >>> Vanaf 24 februari op Netflix: ‘Ultimate Beastmaster’, een show met Sylvester Stallone als producer én (hopelijk iets vlotter dan in ‘Rambo’ of ‘Rocky’ uit zijn woorden rakende) presentator. In deze spelshow, een soort hardcorevariatie op ‘Wipeout’, moeten deelnemers uit diverse landen om het snelst (en liefst zonder hun nek te breken) een onmogelijk lastig hindernissenparcours bedwingen. De besten uit elk land mogen tegen elkaar strijden in een nog iets spectaculairdere superfinale. Klinkt niet slecht, maar sinds Sly zich zo opzichtig tegen The Donald heeft staan aanwrijven, is ons enthousiasme toch serieus bekoeld. Wat u?