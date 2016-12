Voor het vijfde jaar op rij kaapt 'Game of Thrones' de dubieuze titel van 'meest gedownloade tv-serie van het jaar' weg. Ook 'Westworld', het nieuwe paradepaardje van HBO, is overigens terug te vinden in de top drie, die vervolledigd wordt door 'The Walking Dead'. Dat leren we uit cijfers van TorrentFreak. 'F.C. De Kampioenen' is overigens niet terug te vinden in deze lijst, en wacht bijgevolg nog altijd op de grote internationale doorbraak.