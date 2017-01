Zapman: 'The Walking Dead' belooft beterschap

>>> Die sussende boodschap is geen toeval: in de VS waren de kijkcijfers van de reeks flink aan het afkalven. Volgens sommigen ook vanwege het groteske geweld in de inmiddels beruchte eerste aflevering. In Groot-Brittannië blijken de cijfers dan weer te stijgen. Leven we in een rare wereld of leven we in een rare wereld? >>> Wat er ook gebeuren moge: als de reeks half februari herneemt, hangen we toch weer kwijlend aan de buis >>> Verrassend nieuws: middels een korte teaser kondigde de BBC aan dat er, bijna twee jaar na het tweede seizoen, een derde serie komt van ‘Broadchurch’. Met David Tennant en Olivia Colman, en hopelijk ook een betere plot dan die van de tegenvallende tweede jaargang. ‘Broadchurch’-brein Chris Chibnall gaat overigens drukke tijden tegemoet: in 2017 neemt hij de fakkel over van Steven Moffatt als hoofdscenarist van ‘Doctor Who’. Chibnall is vertrouwd met de reeks: hij schreef al enkele afleveringen voor de serie en was ook de scenarist en bedenker van de gesmaakte ‘Doctor Who’-spin-off ‘Torchwood’ >>> Moffatt nam de laatste jaren trouwens véél hooi op zijn vork: naast ‘Doctor Who’, waarvan hij zes seizoenen voor zijn rekening nam, was hij ook coproducer en -scenarist van ‘Sherlock’, waarvan vorig week het vierde seizoen van start is gegaan. Moffatt liet zich in een interview ontvallen dat de laatste aflevering van deze serie, ‘The Final Problem’, de beste is die hij ooit (samen met Mark Gatiss) heeft geschreven >>> Dat belooft! >>> Er komt een spin-off van ‘Sons of Anarchy’ (de volledige reeks staat op Netflix): ‘Mayans MC’ draait rond de Mexicaanse motorbende uit ‘SOA’, en neemt de draad op na de finale van het zevende seizoen. En de nieuwe comic van ‘SOA’-brein Kurt Sutter, ‘Sisters of Sorrow’, gaat over een kwartet als nonnen verklede dames die wraak nemen op de mannen die hen hebben misbruikt. Klinkt als iets waar hij beter meteen ook een tv-versie van zou maken! >>> Ook in de tv-wereld wordt om Carrie Fisher gerouwd: de actrice sprak in ‘Family Guy’ de stem van Peter Griffins baas Angela in, en zal in die rol nog in twee afleveringen figureren. Haar laatste fysieke verschijning in een tv-serie zal in een aflevering van ‘Catastrophe’ zijn. Tijd om die bejubelde Britse comedyserie ook bij ons uit te zenden, Canvas? CAZ? Ment TV?