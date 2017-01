De topreeksen van 2017: vijf titels waar wij het meest naar uitkijken

Legion (Fox, 9 februari)

Na ‘Jessica Jones’, ‘Luke Cage’ en andere ‘Daredevils’ nog maar eens een serie gebaseerd op een personage uit de Marvel-stal? En toch staat de startdatum van ‘Legion’ – over de telepathisch mutant David Haller uit de X-Men-comics die gelooft dat hij schizofreen is – met rood aangekruist in onze agenda. Dat heeft alles te maken met de man achter de schermen: Noah Hawley, schrijver van de eerste twee seizoenen van ‘Fargo’ en dus iemand die wel weet hoe je uit een schijnbaar slecht idee geweldige tv kunt puren.

Big Little Lies (HBO, 19 februari)

Alle pogingen van Netflix, Amazon en anderen ten spijt blijft HBO toch het tv-huis waar de grootste sterren naartoe trekken. Ten bewijze: deze miniserie met onder meer Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern en Alexander Skarsgard, die geschreven werd door David E. Kelley (‘Ally McBeal’) en geregisseerd door Jean-Marc Vallée. Gebaseerd op de bestseller van de Australische schrijfster Liane Moriarty, over enkele doordeweekse huismoeders wier schijnbaar perfecte leventje in duigen begint te vallen.

The Deuce (HBO, lente)

Sinds het einde van ‘The Wire’ heeft David Simon niet bepaald stilgezeten, maar noch het muzikale drama ‘Treme’, noch de miniserie ‘Show Me a Hero’ kon de herinnering aan die misdaadserie echt doen vervagen. Misschien lukt het wel met ‘The Deuce’, een reeks over de porno-industrie in het New York van de jaren 70, die Simon schreef samen met ‘The Wire’-ancien George Pelecanos. Met onder meer Maggie Gyllenhaal en James Franco, die een dubbele hoofdrol speelt als twee tweelingbroers die vanaf Times Square hun louche zaakjes regelen.

G.L.O.W. (Netflix, zomer)

Naast de nieuwe seizoenen van ‘Fargo’ en ‘Stranger Things’ en het debuut van David Finchers thrillerserie ‘Mindhunter’ verblijdt Netflix ons in 2017 ook met een komisch drama dat gaat over vrouwelijke worstelaars in de jaren 80. Dat klinkt nogal kitscherig, maar ‘G.L.O.W.’ – een afkorting voor ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’, een tv-show rond worstelen die in de eighties vier seizoenen lang op de Amerikaanse tv liep – komt uit de koker van Jenji Kohan, de vrouw die de wereld ook al ‘Orange is the New Black’ schonk. Catfights, flamboyante kapsels én strakke lycra pakjes? Count us in!

Twin Peaks (Showtime, zomer)

Dit voorjaar keren zowel ‘24’ als ‘Prison Break’ terug op het tv-scherm, maar de comeback waar iedereen op zit te wachten, is natuurlijk die van ‘Twin Peaks’. De weg naar het derde seizoen is ondertussen even kronkelig als de plot van de klassieke tv-serie zelf, maar uiteindelijk raakten alle problemen – lees: de loonbrief van David Lynch – toch opgelost. Zo goed als de volledige cast van toen keert terug, en er zijn gastrollen voor onder meer Naomi Watts, Amanda Seyfried, Monica Bellucci en Tim Roth – de volledige lijst telt bijna 220 namen. Of Lynch ruim tien jaar na zijn laatste film (‘Inland Empire’) nog tot magie in staat is, valt af te wachten, maar één ding is zeker: ‘The owls will not be what they seem.’