Zapman: het nieuwe seizoen van 'Sherlock' heeft zijn start niet gemist

>>> Er wordt ook al volop gespeculeerd over een mogelijke vijfde reeks: de scenaristen hebben aangegeven dat ze er wel zin in hebben, maar het voornaamste struikelblok lijken de drukke agenda’s van Martin Freeman en Benedict Cumberbatch >>> Medewerkers van de genealogiewebsite Ancestry.com hebben ondertussen uitgevogeld dat Cumberbatch een verre verwant is van Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van Sherlock Holmes. Ze ontdekten ook dat beiden afstammelingen zijn van de legendarische John of Gaunt (Jan Van Gent), de zoon van de Engelse koning Edward III, en geboren in de Sint-Baafsabdij in Gent. Yep, ’t is soms een kleine wereld >>> Of Daniël – ‘Ik ben nooit op Sherlocks boot geweest!’ – Termont ook verre familie is werd helaas niet uitgezocht >>> Drie maanden na het uitzenden van de ophefmakende docuserie ‘The Case of: JonBenét Ramsey’ heeft Burke Ramsey, de broer van de in 1996 vermoorde 6-jarige beauty queen JonBenét, een proces aangespannen tegen CBS: Ramsey eist 750 miljoen dollar van de zender en enkele forensische experts, omdat hij in de documentaire als de moordenaar van zijn zus werd aangewezen. Burke was toen 10 jaar. Het moet gezegd: in de docuserie leek de argumentatie zeer overtuigend, maar we hopen voor de betrokkenen toch dat ze allemaal een goeie verzekering hebben afgesloten >>> Dat de zaak twintig jaar later nog altijd leeft, blijkt ook uit de hevige bidding war die losbarstte rond de binnenkort op Sundance voorgestelde documentaire ‘Casting JonBenét’. Zoals wel vaker trok Netflix aan het langste eind >>> Terwijl het bod van Vitaya toch ook kon tellen >>> ‘Celebrity Apprentice’, met Arnold Schwarzenegger als gastheer in plaats van president elect Donald Trump, dreigt een flop te worden: de eerste aflevering trok in de VS een kleine 5 miljoen kijkers, bijna de helft minder dan de opener van het vorige seizoen. In die episode werd meteen ook de catchphrase onthuld waarmee The Governator deelnemers ontslaat. Het werd, nogal voorspelbaar: ‘Joor teumieneeted!’ >>> Als de kijkcijfers niet beteren, zou het weleens kunnen dat Ah-Nuld dat binnenkort zélf te horen krijgt van executive producer The Donald. Wordt vervolgd!