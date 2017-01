'Brimstone': een western à la hollandaise

Dit donkere verhaal over tuchtiging, vergelding en religieus fanatisme is het geesteskind van de Nederlandse regisseur en scenarist Martin Koolhoven.

Martin Koolhoven «Na het succes van mijn vorige film, ‘Oorlogswinter’, vroeg een producent me: ‘Als je iets in het Engels zou kunnen draaien, welke film zou je dan maken?’ ‘Een western,’ antwoordde ik al grappend. Nu moet je weten dat het genre op dat moment helemaal niet hip was: Tarantino had zelfs ‘Django Unchained’ nog niet gedraaid. Maar die producent zei: ‘Nou, waarom begin je er dan niet aan?’ Ik ben toen tot de conclusie gekomen dat er maar één manier was om, in een genre dat zoveel grote meesterwerken heeft voortgebracht, een eigen stempel te drukken, en dat was: een heel persoonlijke western maken, met een Nederlandse inslag.»

HUMO Uit ‘Brimstone’ leren we niet alleen dat religieus fanatisme en vrouwenhaat deel uitmaken van het Amerikaanse DNA, maar ook dat het de streng religieuze Nederlandse settlers zijn die dat DNA eeuwen geleden in Amerika hebben ingevoerd.

Koolhoven «Dat klopt. Het verhaal dat ik had bedacht, ging over een Nederlandse dominee die naar Amerika was gegaan en het hele dorp had meegenomen. Die dominee vond immers dat het er in Nederland te frivool aan toeging. Vervolgens ging ik in de VS op zoek naar geschikte locaties, en wat bleek? Het verhaal dat ik had bedacht, was echt gebeurd. Hele dorpen zijn indertijd vanuit Nederland naar Amerika verhuisd.»

HUMO U stond op de set tegenover Guy Pearce, Dakota Fanning en Kit Harington: grote sterren dus. Was u niet nerveus?

Koolhoven «Nee. Dat ze grote sterren zijn, merk je vooral aan de reacties van de buitenwereld. Op een keer ben ik in Spanje een glas gaan drinken met Kit: nou, de volgende dag was Twitter ontploft. Bleek dat iedereen foto’s van ons had gemaakt.»

HUMO Tot slot: ik mag hopen dat u niet zo fanatiek religieus bent opgevoed als het personage van Dakota Fanning.

Koolhoven «Gelukkig niet (lacht). Ik ben wel protestants opgevoed, maar niet zo idioot als in de film. Geen zorgen!»