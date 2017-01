Lize Feryn, schildersmuze: 'Ik vind mezelf helemáál niet mysterieus

Han van Meegeren was een fascinerende figuur. De Nederlandse schilder verkocht tijdens de Tweede Wereldoorlog vervalste doeken aan de nazi’s en werd zodoende stinkend rijk. Of dat nu een daad van verzet dan wel een vuile schelmenstreek was, daar is men nog altijd niet uit.

Alleszins: boeiende stof voor een film en dus komt ‘Een echte Vermeer’ – met Jeroen Spitzenberger als de controversiële vervalser – hier op woensdag 25 januari uit. In de vrouwelijke lead: de betoverende hinde die Lize Feryn heet.

Lize Feryn «Ik speel de muze van de schilder: Jólanka. In het begin is ze getrouwd met een kunstcriticus die Van Meegeren aanbidt. Niet veel later boort hij ’m toch de grond in omdat Van Meegeren verliefd is geworden zijn vrouw. Zij is trouwens het enige personage uit de film dat niet echt heeft bestaan.»

HUMO De regisseur koos jou omdat hij een ‘mysterieuze vrouw’ zocht. Wist je dat je dat was?

Feryn (lacht) «Ik vind mezelf helemáál niet mysterieus, maar ik vind het wel leuk dat andere mensen dat beeld van mij hebben. Nederlanders hebben dat gevoel kennelijk wel vaker bij Vlaamse meisjes; het zal er iets mee te maken hebben dat wij er zelden zomaar dingen uitflappen.»

HUMO ‘Een echte Vermeer’ is al uit in Nederland. Heeft-ie het daar goed gedaan?

Feryn «Ik weet het niet… Wanneer doet een film het goed? ’t Is mijn allereerste, hè, dus het is allemaal nieuw voor mij. Het was alleszins superfijn om te doen. Vooral omdat we vaak gedraaid hebben in het buitenland: Luxemburg, Frankrijk, Kroatië… Zálig.»

HUMO Over reizen gesproken: ik dacht dat je in LA zat!

Feryn (lachje) «Tja, plans can change… Ik heb het idee nog niet laten varen, maar ik heb nu andere plannen. Ik wil naar Australië, ik heb zin om te reizen.»

HUMO Acteercarrière even in de koelkast?

Feryn «Niet per se. Ik wil het vooral doen omdat het kán. Ik heb geen gezin of andere verplichtingen in België, dus waarom niet? Maar als er alsnog iets anders op mijn pad komt, dan is dat zo. Ik hou alle opties open.»

HUMO Aan alle casting directors die dit stukje lezen: snel even naar de telefoon grijpen?

Feryn «Bellen mogen ze altijd (lacht).»