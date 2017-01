Zapman: de Coen-broers gaan een tv-serie maken

>>> Het ziet ernaar uit dat na de acteurs ook steeds meer grote Hollywoodregisseurs uitstapjes beginnen te maken naar de creatief interessante en (voor sommigen ook niet onbelangrijk) lucratieve tv-wereld >>> Ondertussen is er wel al één en ander duidelijk over het derde seizoen van ‘Fargo’, dat in de lente in première zal gaan. Het verhaal speelt zich af in 2010 en draait rond de (uiteraard flink uit de hand lopende) rivaliteit tussen twee broers, een zakenman die het gemaakt heeft in de parkingbusiness en een gefrustreerde, dikbuikige parole officer (een dubbelrol voor Ewan McGregor). Eveneens van de partij zijn Carrie Coon uit ‘The Leftovers’ (als de onvermijdelijke lokale politiechef), scream queen Mary Elizabeth Winstead (als een professionele bridgespeelster) en Michael ‘A Serious Man’ Stuhlbarg >>> Geen twijfel mogelijk: kan alleen maar fantastisch worden! >>> De langverwachte opvolger van ‘Twin Peaks’ zal op 21 mei wereldwijd in première gaan, onthulde Showtime-baas David Nevins op de TCA Press Tour. Hij liet verder nog weten dat het nieuwe seizoen, dat hij als ‘de pure heroïneversie van David Lynch’ omschreef, 18 afleveringen telt >>> Nog nieuws van de TCA: de mogelijkheid bestaat dat er een nieuwe reeks komt van ‘The X-Files’, een andere oude serie die onlangs (en met wisselend succes) vanonder het stof werd gehaald. >>> Het zesde seizoen van ‘Once Upon a Time’ zou dan weer het laatste kunnen worden. De producers kregen te horen dat er alleen een nieuwe reeks volgt als er een valabel alternatief wordt gevonden voor de in het huidige seizoen aflopende verhaallijn. Lijkt toch wel een beetje networkspeak voor: ‘Daar is de deur, vrienden’ >>> Wél zopas verlengd: het uitstekende ‘The Affair’ >>> Waarvoor toch een kleine hiep-hiep >>> Netflix heeft HBO alweer een tik uitgedeeld: de nieuwe stand-upspecial van Amy Schumer zal vanaf 7 maart op de streamingzender te zien zijn. De vorige, zeer succesvolle special van Schumer werd nog door concurrent HBO uitgezonden. Een tijd geleden raakte ook al bekend dat Chris Rock, wellicht geheel toevallig de regisseur van Schumers HBO-special, de overstap naar Netflix maakte >>> De zender loste ook een eerste teaser van ‘Santa Clarita Diet’, een comedyserie met Drew Barrymore en Timothy Olyphant (‘Deadwood’, ‘Justified’) als een makelaarskoppel uit LA >>> Oogt veelbelovend, maar de teaser van de week is toch die voor het nieuwe seizoen van ‘Better Call Saul’: een fake reclamefilmpje waarin de gevreesde methlord Gus Fring te zien is als een tevreden glimmende filiaalhouder van fastfoodketen ‘Los Pollos Hermanos’ >>> Yup, we zien het ze bij ‘Thuis’ of ‘Komen eten’ niet meteen verzinnen!