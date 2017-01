De Belgische affaire begon na een wilde boottrip over het Kanaal, beschrijft Donald Spoto in ‘Enchanting’, zijn biografie over Hepburn. Haar Britse vader, Joseph Ruston, was een uit de kluiten gewassen man die net een positie had aangeboden gekregen als klerk bij een Britse verzekeringsmaatschappij in België. Haar moeder, Ella barones van Heemskerk, stamde af van een geslacht van Hollandse landadel. Voor beiden was het hun tweede huwelijk. Hun eindbestemming was Brussel.