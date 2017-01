De tien mooiste musicalstukjes uit de filmgeschiedenis

‘Isn’t This a Lovely Day (To Be Caught in the Rain)’ uit ‘Top Hat’ (1935)

Ryan Gosling en Emma Stone zijn wel degelijk bovengemiddeld schattig samen – dat wisten we al van ‘Crazy, Stupid, Love’ en ‘Gangster Squad’ – maar ze komen nog niet tot aan de téénnagels van één van de allergrootste filmkoppels aller tijden, Fred Astaire en Ginger Rogers. Eigenlijk zijn al hun films samen de moeite, maar de mooiste is ‘Top Hat’. Voor bewijzen: dit simpele stukje waarin de twee samen tapdansen in de regen op de tonen van Irving Berlin. Chazelle vertoonde ‘Top Hat’ aan heel de cast en crew van ‘La La Land’ om te zeggen: ‘Dit is hoe het moet, jongens.’