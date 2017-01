Zapman: Jerry Seinfeld heeft een deal gesloten met Netflix

>>> Het zeer populaire ‘Comedians in Cars Getting Coffee’, dat sinds 2012 op een streamingkanaal van Sony te zien was, verhuist mee naar Netflix: in dat programma neemt Seinfeld collega’s op sleeptouw voor een koffie en een ritje in een van de oldtimers uit zijn gigantische collectie. Het nieuwe seizoen zal nog dit jaar op Netflix te zien zijn, net als alle oude episodes. Na Chris Rock, Dave Chappelle en onlangs nog Amy Schumer is dit de zoveelste grote vis uit de comedywereld die Netflix weet binnen te halen. >>> David Galle heeft vreemd genoeg nog altijd geen telefoon gekregen >>> Altijd tricky om op dat vlak voorspellingen te doen, maar als ‘Santa Clarita Diet’ ook maar hálf zo goed wordt als de trailer laat vermoeden, zou deze dark comedy-reeks met Drew Barrymore en Timothy Olyphant weleens één van de verrassingshits van het nog jonge jaar kunnen worden. Op Netflix vanaf 3 februari! >>> Dakota Fanning zal naast Daniel Brühl en Luke Evans (‘The Hobbit’) de vrouwelijke hoofdrol spelen in ‘The Alienist’. In deze thrillerreeks naar de bestsellers van Caleb Carr maken enkele speurders in het New York van 1896 met behulp van toen nog nieuwe forensische technieken jacht op een seriemoordenaar. De serie werd bedacht door Cary Fukunaga (‘True Detective’) en zal geregisseerd worden door de Vlaming Jakob Verbruggen >>> Nadat andere themakanalen hen voorgingen, waagt ook National Geographic zich nu voor het eerst aan fictie. In de reeks ‘Genius’ wordt in gedramatiseerde vorm het leven verteld van enkele grote denkers. Het eerste seizoen gaat over misschien wel het grootste genie van allemaal: Albert Einstein. National Geographic wist meteen een paar grote namen te strikken: Geoffrey Rush vertolkt de hoofdrol, Emily Watson speelt Einsteins tweede vrouw Elsa, en Ron Howard, tevens coproducer, regisseerde de eerste aflevering >>> Een andere befaamde Hollywoodregisseur, James Cameron, gaat voor AMC dan weer een documentairereeks maken over de geschiedenis van de sciencefiction en de immense invloed van het genre op de populaire cultuur >>> Als dat betekent dat de gevreesde ‘Avatar’-sequels nog een paar jaar langer op zich zullen laten wachten: goeie zaak voor iedereen! >>> De honger naar een nieuw seizoen van ‘Prison Break’ is blijkbaar groot: de trailer werd 24 uur nadat hij online verscheen al meer dan 42 miljoen keer bekeken, bijna evenveel als een ongeveer tegelijk gelanceerd filmpje over een katje dat met een bolletje wol speelt. In het nieuwe seizoen, dat zich in het Midden-Oosten afspeelt, moet een blijkbaar nog altijd springlevende Michael uit een nor in Jemen zien te ontsnappen, en speelt ook het onvermijdelijke IS een niet onbelangrijke rol. Op uw tv, of niet natuurlijk, vanaf begin april!