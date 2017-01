De doorsnee filmposter moet het publiek warm maken om zich naar de bioscoop te reppen, maar de vlag blijkt niet altijd de lading te dekken. Met de Oscars in aantocht vond één of andere handige fotoshopper het hoog tijd om enkele nominaties van een filmposter te voorzien die net iets dichter bij de waarheid staat. Geen idee of 'Tinseltown' er mee kan lachen, wij alvast wel.