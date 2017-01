20 iconische kunstwerken met superhelden in de hoofdrol (fotospecial)

Wat is kunst? Een vraag die al tot menige oeverloze discussie heeft geleid. Een artiest onder de naam SuppaDuppa - what's in a name - trekt er zich weinig van aan en overgoot enkele welbekende kunstwerken met een Marvelsausje. Het resultaat is behoorlijk fraai te noemen, maar als het u eerder koud laat, kan het altijd nog dienen als fotoronde in een lokale quiz.