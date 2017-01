Zapman: de 'X-Men'-serie komt er dan toch

>>> Het gaat uitstekend met Netflix: het bedrijf liet weten dat er in het laatste kwartaal van 2016 een pak meer abonnees werden binnengehaald dan analisten hadden verwacht. Die onverwachte groei is volgens de streamingzender te danken aan het succes van reeksen als ‘The Crown’, ‘Luke Cage’ en ‘Gilmore Girls’. Voor Netflix alvast een aansporing om nog meer in eigen content te investeren: in 2017 zal de zender een duizelingwekkende 6 miljard dollar (1 miljard meer dan in 2016) aan series en films besteden. Netflix wil ook zwaar op reality-tv inzetten. Eén van die titels wordt het door Sylvester Stallone gepresenteerde ‘Ultimate Beastmaster’, een show waarin afgetrainde waaghalzen een hels moeilijk parcours moeten bedwingen. Netflix bestelde ook al een reeks van het in de VS ooit waanzinnig populaire ‘Queer Eye for the Straight Guy’, bij ons bekend als ‘De kleren maken de man’. Een programma dat het begin van de tv-carrière van Jani Kazaltzis betekende, en – tot opluchting van velen – het einde van die van zijn vier collega’s >>> In mei pakt Netflix ook uit met het nieuwe seizoen van ‘House of Cards’, en weten we hoe de reeks het vertrek van bedenker Beau Willimon heeft verteerd >>> Bill Clinton begint wellicht al flink nerveus te worden (en niet alleen omdat Hillary tegenwoordig iets meer thuis is dan hij had gehoopt): het vierde seizoen van ‘American Crime Story’ zal naar alle waarschijnlijkheid over de zaak-Lewinsky gaan. De makers hebben de rechten gekocht op Jeffrey Toobins (naar verluidt definitieve) boek over de affaire. Het tweede en derde seizoen van de met prijzen overladen serie zullen respectievelijk handelen over orkaan Katrina en de moord op Gianni Versace >>> ACS-producer Ryan Murphy heeft ondertussen nog een derde anthologyreeks bedacht: ‘Feud’, een reeks over de grootste vetes uit de (Hollywood)geschiedenis. Het eerste seizoen gaat over de catfight tussen Joan Crawford (Jessica Lange) en Bette Davis (Susan Sarandon) tijdens de opnamen van de filmklassieker ‘What Ever Happened to Baby Jane’. U mag nu al beginnen af te tellen naar de première begin maart >>> Op 61-jarige leeftijd overleden: Miguel Ferrer, de karakterkop die u kent als Owen Granger uit ‘NCIS: Los Angeles’ of als FBI-agent Rosenfield uit ‘Twin Peaks’, een rol die hij ook in de nieuwe reeks zal spelen >>> Toch één pluspunt aan de nieuwe bewoner van het Witte Huis: The Donald belooft een onuitputtelijke bron van satire te worden, getuige onder andere de messcherpe ‘Split’-parodie bij Jimmy Kimmel. Sorry, Arjen Lubach: filmpje van de week!