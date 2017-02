TemptationWatch: onze Jonge Dichter des Vaderlands bezwijkt voor de verleiding en kijkt deze keer wél naar Temptation Island

Na jarenlange onthouding bezweken we dan toch voor de verleiding: we lieten ons vermaken door de bronstige bonken en glimmende gleuven van Temptation Island. De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Wat de eerste minuten meteen bewijzen: naïviteit is een chronische ziekte. Zowat al het mansvolk heeft hun mopsje al een keer bedrogen, maar toch zien de koppels Temptation Island als de uitgelezen kans om hun trouw te bewijzen. Staalharde logica!

Presentator Rick Brandsteder leest wat dat betreft onze gedachten: ‘Waarom doe je in godsnaam mee aan zo’n programma als je het leuk hebt met elkaar?’ Blonde deerne Jolien meent over een jaar aan kinderen te willen beginnen met haar Herbert, en ze wil checken of hij haar nogmaals zou bedriegen. Heel verstandig, als u het ons vraagt! Herbert, hopeloze romanticus als-ie is, wilde zien of hij Jolien zou missen tijdens het rampetampen met iemand anders. Jefferson bedroog zijn Lize voor haar neus, en daarover zei ze: 'Ik was gedegouteerd over hoe dom je kan zijn.' Wij ook, Lize. Wij ook. We zouden haast gaan geloven dat de verhouding spierballen en rondingen versus hersencellen omgekeerd evenredig is.

Op naar de verleidsters. Het is blijkbaar in om uzelf met een hoogst debiel rijmpje voor te stellen. Denk aan meesterwerkjes als 'Ik ben Bo en voor die meisjes ben ik absoluut geen cadeau' of 'Mijn naam is Pommeline en ik ben nog van veel meer voorzien.' U kan zeggen wat u wil, maar wij gaan hetzelfde proberen wanneer we nog eens iemand het hof maken.

We vragen ons intussen af uit welke beerput ze dat volk opgevist hebben - eentje met een 'Don't stop'-tattoo op haar flamoes, eentje met als eerste geteleviseerde woorden 'ros bloed poept goed', en bij de heren zien we verleiders die hun slachtoffers 'enkel laten gaan wanneer ze niet meer kunnen lopen' en die de dames wil laten kennismaken met 'de kleine Kevin'. Voor elk wat wils! Overigens hilarisch hoe de dames verleidelijk stonden te kronkelen (enigszins mislukt, want we konden enkel een mislukte kazoo-cover van Axelle Reds Sensualité horen) terwijl de mannen gegeneerd heen en weer schuifelden, met de priemende blikken van hun eega's in het achterhoofd gebrand. We kregen haast een beroerte van de plaatsvervangende schaamte.

De mens is ver afgedwaald van wat hij ooit was: we hadden televisie nooit moeten uitvinden, net als elektriciteit, en het vuur was ook al een schromelijke vergissing. Er was ons veel miserie bespaard gebleven, Temptation Island incluis, als we nooit uit de bomen waren gekropen. En toch: als we het volk in dit programma zien, zijn we goed op weg om er terug in te klimmen.