Dit zijn ze, de kandidaten die u wekenlang zullen doen geloven dat ze De mol zijn

Meer dan 6500 mensen schreven zich in, met variabele leeftijd tussen 18 tot 71 jaar. Geen van deze twee uitersten haalde uiteindelijk de selectie. De man-vrouwverhouding ligt in de verwachtingen: 45% had zich als vrouw geïdentificeerd, 55% als man. De meeste inschrijvingen kwamen uit de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, maar ook mensen uit Nederland, Wallifornia en Londen waagden hun kans. Geen van deze exoten haalde de selectie. Tot slot: de helft van de kandidaten had bruin haar maar ook 179 rosten deden een gooi naar deelname. Nodeloos te zeggen dat ook geen van die laatsten de eindmeet haalden.

Hebt u helemaal niets aan, dus we presenteren u graag - in omgekeerde alfabetische volgorde, u hoeft er verder niks achter te zoeken - de mensen die het uiteindelijk wél gehaald hebben. We mochten hun technische fiches inkijken en maakten alvast een kleine analyse.

Sam (24), showroomadviseur

Is de mol zeker niet want: Limburgers zijn te lief om te liegen en bedriegen.

Is de mol sowieso want: hij kweekte ooit de heetste peper ter wereld en heeft 'm ook zelf geproefd. Iemand die nergens voor terugdeinst, dus.

Robin (43), laborant

Is de mol sowieso want: aan werkelijk niks in zijn profiel valt op te maken dat hij ertoe in staat is.

Is de mol zeker niet want: Robin is bang in het donker. 's Nacht sabotages voorbereiden wordt dan wel heel moeilijk.

Marzena (28), salesverantwoordelijke

Is de mol sowieso want: thrillers lezen is één van haar hobby's. Ze weet dus als de beste hoe ze 'misdaden' kan maskeren.

Is de mol zeker niet want: Marzena is van Poolse origine en een bedriegende Pool hebben we in 'Thuis' al eens gezien. Niks origineels aan.

Jolien (35), personeelsmanager

Is de mol zeker niet want: ze omschrijft zichzelf als sociaal en manipulatief. Daar trappen we niet in, Jolien.

Is de mol sowieso want: het was dát of haar echtgenoot loeihard bedriegen volgens onderstaand filmpje.

Jess(ica) (24), studente LO

Is de mol sowieso want: Jess is enig kind en die zijn zoals algemeen geweten meesters in het manipuleren tot ze hun zin krijgen.

Is de mol zeker niet want: ze gaat het risico niet nemen om al die nieuwe vrienden meteen weer te verliezen door haar achterbakse gedrag.

Hans (53), professor farmaceutische wetenschappen

Is de mol zeker niet want: The Beatles zijn z'n favoriete muzikanten en zulke mensen zijn de beste mensen.

Is de mol sowieso want: hij omschrijft zichzelf als weinig empathisch en zijn vrienden noemen hem dominant. Ofte: Hans is niks minder dan een psychopaat en dus de perfecte mol.

Eline (24), politie-inspecteur

Is de mol zeker niet want: ze geeft aan van Ed Sheeran, Marco Borsato én Oscar and the Wolf te houden en we geloven haar nu al niet meer.

Is de mol nog harder niet want : Eline kan niet goed alleen zijn. En als mol ben je nu eenmaal een lone wolf.

Davey (28), houtbewerker

Is de mol zeker niet want: geeft 'oprechtheid' op als zijn beste én slechtste eigenschap.

Is de mol sowieso want: iemand die zo hard de nadruk op eerlijkheid legt moet een meester-leugenaar zijn.

Bouba (19), student humane wetenschappen

Is de mol zeker niet want: hij identificeert zichzelf met een walvis en hebt u die al eens ooit iets subtiels weten doen?

Is de mol sowieso want: iemand die aan 'random dancing' doet, deinst nergens voor terug.

Bertrand (31), marketingmanager

Is de mol zeker niet want: hij heet Bertrand en bent u ooit al een leugenachtige Bertrand tegen het lijf gelopen? (Even geen rekening houdende met Bertrand Cantat van Noir Désir die een paar jaar de cel in vloog na de doodslag op zijn vriendin)

Is de mol sowieso want: hij is er ook al in geslaagd om zijn relatie met een collega belachelijk lang geheim te houden. Liegen zit 'm in het bloed.

Annelies (58), lerares godsdienst

Is de mol sowieso want: ze is lerares godsdienst. Ze is net als de thrillerlezende Marzena op de hoogte van hoe je de grootste misdaden kunt verbergen. En kan ze goedpraten.