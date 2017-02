Zapman: het derde en laatste seizoen van 'Broadchurch'

>>> Chris Chibnall, de bedenker van ‘Broadchurch’, vervangt zoals geweten binnenkort Steven Moffat als schrijver bij ‘Doctor Who’ en mag al meteen op zoek naar een nieuwe hoofdrolspeler: Peter Capaldi, die de rol van de Doctor in 2013 van Matt Smith (‘The Crown’) overnam, liet namelijk weten dat de lopende serie ook zijn laatste wordt >>> Christopher Eccleston, een andere voormalige Doctor, mag vanaf april opnieuw schitteren in het afsluitende derde seizoen van ‘The Leftovers’. Wat we mogen verwachten: een grootse gebeurtenis die vergelijkbaar is met de Departure aan het begin van de reeks en een verhaal dat zich gedeeltelijk down-under (voor de vetzakken onder u: in Australië dus) afspeelt. En daarnaast wellicht de inmiddels bekende, op een rare manier diepzinnige weirdness >>> Een monsterverbond dat kan tellen: bestsellerauteur Jens Lapidus (‘Snabba cash’) en ‘The Bridge’-brein Hans Rosenfeldt hebben de handen in elkaar geslagen voor ‘The Lawyer’, een thrillerreeks over een advocaat die in de onderwereld van Kopenhagen op zoek gaat naar de lui die verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn ouders >>> Heuglijk nieuws voor de Vlaamse tv-wereld: ABC heeft het licht op groen gezet voor een pilot van ‘Salamander’, een Amerikaanse bewerking van de gelijknamige Eén-serie met Filip Peeters >>> Aangename verrassing: er komt een tweede reeks van ‘Love’, en nog wel zeer snel ook. Het schijnbaar zomaar uit de lucht gevallen tweede seizoen van Judd Apatows Netflix-romcomserie is al vanaf begin maart beschikbaar >>> ‘Riverdale’ is amper begonnen of Netflix heeft middels een trailer al een nieuwe potentiële young adult-hype aangekondigd: ‘13 Reasons Why’, een serie naar de bestseller van Jay Asher over een tienermeisje dat op een aantal nagelaten tapes uitlegt waarom ze zelfmoord heeft gepleegd. De reeks is vanaf 31 maart wereldwijd beschikbaar en werd geregisseerd door Tom McCarthy (‘Spotlight’). Selena Gomez fungeerde als executive producer – lees: belde af en toe eens om te vragen of de serie al af was >>> Gomez’ collega Rihanna is in het laatste seizoen van ‘Bates Motel’ dan weer te zien als Marion Crane, het door Janet Leigh vertolkte personage dat in de beroemde scène uit ‘Psycho’ onder de douche wordt afgeslacht >>> Een reden om voor één keer toch nog eens naar ‘Bates Motel’ te kijken – met de laatste cd van Rihanna als soundtrack >>> Geweldig idee van Conan O’Brien: geïnspireerd door de capriolen van The Donald trekt hij voor de volgende editie van ‘Conan Without Borders’ naar Mexico City. O’Brien nam eerder al speciale uitzendingen op in onder meer Cuba, Armenië en Qatar (met Michelle Obama als gaste). Zou iemand ons overigens eens kunnen uitleggen waarom Jimmy Fallon hier op tien zenders te zien is, en de minstens zo voortreffelijke O’Brien helemaal nergens?