'The Founder': zoek de burgerzin

Michael Keaton is in ‘The Founder’ – nú in de zalen – niet de enige die de hamburgers van de daken speelt. Zo ziet u Nick Offerman – Karl Weathers in de tv-serie ‘Fargo’ – schitteren als Dick McDonald, één van de twee broers die in 1954 het allereerste McDonald’s-restaurant uit de grond stampten.

'McDonald's zal niet plots minder verkopen, jammer'

Dat uitgerekend Offerman de rol vertolkt van één van de twee vaders van ’s werelds beroemdste hamburgerketen, mag hoogst ironisch worden genoemd: Offerman staat in de VS bekend als een heftige tegenstander van de fastfoodindustrie.

HUMO Vindt u het niet jammer dat ‘The Founder’ vooral draait rond Ray Kroc, de manager die McDonald’s groot heeft gemaakt?

Nick Offerman «Nee, want Michael is zó genietbaar. Dankzij zijn genuanceerde vertolking weet ik nog altijd niet hoe ik Ray moet inschatten: is hij nu een hebzuchtige klootzak of een harde werker die het beste wil voor het bedrijf? Hij schildert Ray niet af als een pure booswicht, maar als een mens. En alle mensen hebben goede en slechte kanten, zelfs Moeder Teresa – ze verstikte in haar vrije tijd pasgeboren poesjes (lacht).»

HUMO Hoe heeft McDonald’s op de film gereageerd?

Offerman «De McDonald’s Corporation wilde niet dat ‘The Founder’ er zou komen. Ze hebben alles gedaan om ons tegen te houden, maar ze zagen al snel in dat ze juridisch geen been hadden om op te staan. Nu, ik denk niet dat ze door onze film ineens minder cheeseburgers gaan verkopen. Jammer genoeg.»

HUMO U lust geen burgers?

Offerman «Ik spreek liever over de McShitburger dan over de McChickenburger (lacht). Iedereen met een klein beetje verstand wéét dat fastfood slecht is voor de gezondheid. En toch grijpt het dier in ons zo graag naar die McShitburger wanneer het honger heeft. Alsof ons brein ons vertelt: ‘Oké, ik wéét dat deze samenstelling van chemicaliën giftig is, maar het smaakt toch zo lekker!’ (lacht)»

HUMO Er komen meer en meer Amerikaanse films uit die met scherp schieten op het kapitalisme: ‘The Big Short’, ‘The Wolf of Wall Street’, ‘Margin Call’, ‘The Founder’. Trekt Hollywood ten strijde tegen de multinationals?

Offerman «Dat zou mooi zijn, maar ik ben eerder pessimistisch. De studio’s die al die films hebben uitgebracht, zijn zélf stuk voor stuk multinationals. En geloof me: een betere wereld of het klimaat interesseert hen geen zier, ze willen alleen zoveel mogelijk films verkopen.»