Zapman: South Park stopt met politieke satire

>>> Naar aanleiding van de start van het nieuwe seizoen van ‘Last Week Tonight’ (bij ons hopelijk weer te zien op Play More) bevestigde John Oliver dat het vreemde tijden zijn voor satirici. ‘Het is zeker harder werken,’ meent Oliver. ‘Maar dat hoeft niet noodzakelijk een slechte zaak te zijn. Met een Amerikaanse regering als deze heb je een pak laaghangend fruit, maar dat moet je negeren, en hoger reiken.’ Heeft iedereen dit genoteerd? >>> De ‘24’-reboot heeft zijn start lelijk gemist: niet alleen werd de na de Super Bowl (en dus in het beste time slot van het jaar) uitgezonden openingsaflevering van ‘24: Legacy’ minder bekeken dan verwacht, de kritieken waren evenmin mals, en varieerden van ‘een vakkundige maar weinig verrassende invulling van het bekende format’ tot ‘een bleke schim van wat de serie ooit was’ en – onze favoriet – ‘zo dom en onnozel dat ‘Gebaseerd op een tweet van Donald J. Trump’ de ondertitel had kunnen zijn’ >>> Ouch! >>> Voor wie nog altijd niet bekomen is van de cliffhanger aan het eind van de laatste reeks: het vijfde seizoen van ‘Orange Is the New Black’ is vanaf 9 juni beschikbaar. Opvallend: de dertien afleveringen spelen zich dit keer allemaal af in een tijdspanne van drie dagen. Netflix maakte ook bekend dat er een tweede seizoen komt van ‘The OA’ >>> En mocht u maar geen genoeg krijgen van gekwelde superhelden die worstelen met hun krachten en verantwoordelijkheden, en het dan maar op een eindeloos knokken zetten: Danny Rand, aka ‘Iron Fist’, de laatste van het superheldenkwartet The Defenders, wordt op 17 maart op de kijker losgelaten. Dat Rand een martial arts-specialist is, mag u bijna als een waarschuwing opvatten >>> Dat er nog altijd vernieuwende dingen te doen zijn in het genre bewijst Noah Hawley ondertussen met het verbluffende ‘Legion’ (sinds vorige week bij ons op Fox) >>> Haar uitstapje naar de televisie met ‘Big Little Lies’ is Nicole Kidman blijkbaar goed bevallen: haar productiemaatschappij gaat namelijk een tv-bewerking maken van ‘The Expatriates’, een bestseller over drie Amerikaanse vrouwen in Hongkong. Of Kidman ook zelf in de serie zal acteren, is nog niet duidelijk >>> Ook Emma Stone is binnenkort te zien in een tv-reeks. Zij en Jonah Hill spelen de hoofdrollen in ‘Maniac’, een door Cary Fukunaga (‘True Detective’) geregisseerde remake van een Noorse serie over de fantasiewereld van twee patiënten die in een psychiatrische instelling verblijven. De handtekeningen werden gezet vóór Stone de hotste actrice in Hollywood werd, maar onze favoriete redhead heeft al laten weten dat ze haar verplichtingen zeker zal nakomen en paraat is voor de opnamen, die binnenkort starten. Ook al zit momenteel de hele filmwereld met de waanzinnigste cheques voor haar neus te wapperen. Die Oscar mag ze straks hebben van ons.