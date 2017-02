Inge Paulussen in 'Allemaal familie': 'De romcom is best een moeilijk genre'

Voor wie geen zin heeft om zich onder te dompelen in de psychologische mindfuck van ‘ Split ’ of mee te tieren met Denzel Washington in ‘ Fences ’: deze week komt de romantische ensemblekomedie ‘ Allemaal familie ’ de cinema binnengehuppeld.

De film is het langspeeldebuut van ‘Biker Boys’-regisseur Dries Vos, en daarvoor trommelde hij niet alleen Nathalie Meskens, Bill Barberis, Steve Geerts, Gilda De Bal en Wouter Hendrickx op, maar ook de immer stralende Inge Paulussen (‘Beau Séjour’, ‘Witse’). Inge?

Inge Paulussen «Het gaat, nogal wiedes, over een familie: Bob De Moor en Gilda De Bal hebben samen drie kinderen. Eén zoon (Steve Geerts) is getrouwd, de andere (Bill Barberis) is vrijgezel en de dochter is overleden, maar ze hebben wel nog altijd contact met hun schoonzoon (Wouter Hendrickx), die twee kinderen heeft. Het gaat over alle toestanden die weleens besproken worden binnen een familie, en dan vooral relaties: hoe evolueren die, hoelang blijf je bij elkaar, wanneer begin je aan kinderen?

»Ik heb geen heel grote rol: ik speel de uitbaatster van een pannenkoekenhuisje in de dierentuin, waar ik het personage van Wouter Hendrickx leer kennen.»

HUMO Het is een remake van het Nederlandse ‘Alles is familie’, de sequel van ‘Alles is liefde’, dat Jan Verheyen in 2010 heeft vervlaamst tot ‘Zot van A’.

Paulussen «De Nederlandse films heb ik niet gezien. Als je die bekijkt, blijven ze op je netvlies staan, en dat vermijd je toch beter, vind ik.»

HUMO Kwatongen zouden kunnen opperen: wéér een Vlaamse romcom. Wat maakt ‘Allemaal familie’ anders?

Paulussen «Zoveel zijn er de laatste paar jaar toch niet gedraaid: drie, vier? Het is best een moeilijk genre, zelfs al wordt het als lichtere kost beschouwd. Met ‘Allemaal familie’ was ik echt méé: er zitten heel sterke scènes in en Nathalie en Gilda komen erg mooi in beeld.»

HUMO Je speelt ook in ‘Beau Séjour’ op Eén. Word je vaker aangeklampt?

Paulussen «Dat valt mee. Mensen zeggen weleens: ‘We kijken, zenne!’ Of: ‘Ja, wie zou het nu zijn, hè?’ (lacht)»

HUMO Nog één vraag: als ik een pistool tegen je slaap zet, kies je dan ‘Clan’ of ‘Beau Séjour’?

Paulussen (piept) «Oei! Dat is écht moeilijk kiezen. ‘Beau Séjour’ heb ik nog niet helemaal gezien. Ik kijk zelf op zondagavond, dus ik weet ook nog niet hoe alle stukjes in elkaar zullen passen. Maar zei David Davidse niet: ‘Ge zijt maar zo goed als uwe leste rol’? ‘Beau Séjour’ dan maar.»