Wij bekeken de derde aflevering van 'De mol', en (n)u?

Klikt het wel écht zo goed tussen Sally en Mathias als ze ons willen doen geloven? Is het niet gewoon slimme strategie van Tine om zo duidelijk te laten doorschemeren dat Ben niet echt haar type is? En wat is dat toch met onze huisgenoten, die ons maar op het hart blijven drukken dat 'De mol' op VIER te zien is en niet op VTM?

Afijn, ook in de derde aflevering van het best bekeken scoutsspel op de Vlaamse televisie viel er weer heel wat te bikkelen. Een mens zou zich op den duur nog afvragen of de makers niet gewoon weddenschappen met elkaar zitten af te sluiten op wat er zou gebeuren als je één deel van de groep in de cocktails laat vliegen, in de waan dat de volgende proef pas de volgende dag zal plaatsvinden, om ze dan om één na middernacht een behendigheidsopdracht voor te schotelen - geleid door de twee enige overblijvende nuchtere deelnemers, uiteraard, die zich ondertussen doodergeren aan die dranklucht.

Lachen, die proef. En een broodnodig lichtvoetig moment in een 'Mol'-seizoen dat tot nu toe vaak uitblonk in ernst en wild om zich heen meppend wantrouwen. Maar hét moment waarover u het morgen zult hebben tijdens de middagpauze en gestolen minuten aan de waterkoeler, was dat van de getrapte eliminatie. Elke deelnemer kreeg als enige z'n scherm te zien met het verdict - blijven of vertrekken - maar wie het gevreesde rode scherm kreeg en dat succesvol stil wist te houden tijdens een wel érg gespannen rondje elkaar begluren - Sergio Leone leek de regie even overgenomen te hebben - mocht alsnog blijven. In diens plaats vertrok de deelnemer die voorlaatste eindigde bij de eliminatie. In dit geval: Marzena, die dan ook meteen mocht beschikken. Hechter werd de groep allerminst in de derde aflevering, maar boeiend om gade te slaan was ze des te meer.

Bedenkingen met het oog op de vierde aflevering: zou Hans écht zijn plaats niet eens verdedigd hebben mocht hij laatst geëindigd zijn in de eliminatie? Wie zegt dat hij niet de laatste wàs? Zou Annelies niet gewoon bewust de aandacht getrokken hebben tijdens de ondervragingsronde? Heeft Bertrand echt 'per ongeluk' de bewegingssensor geactiveerd tijdens de inbraak? Maar vooral: Nicolas die zomaar zijn trouwring kwijtspeelt? Dat moeten wij geloven?! Onze mol, gevonden!