Zapman: 'Dexter' speelt mee in het tweede seizoen van 'The Crown'

Michael C. Hall – u kent ’m van ‘ Six Feet Under ’, de Bowie-musical ‘ Lazarus ’ en vooral van zijn hoofdrol als de sympathieke seriemoordenaar Dexter Morgan in ‘ Dexter ’ – zal meespelen in het tweede seizoen van ‘ The Crown ’, zo maakte Netflix bekend. Die tweede roedel afleveringen gaat over de jaren 60, en Hall kruipt in de huid van de Amerikaanse president John F. Kennedy .

>>> Dexter zélf in ‘The Crown’: daar hadden we ook geen bezwaar tegen gehad, want er lopen een paar personages rond in Buckingham Palace die we het liefst zouden zien verdwijnen >>> Nog meer Netflix-nieuws: er komt een tweede seizoen van ‘The OA’, de enigszins spooky serie waarvan het bedrijf duidelijk had gehoopt dat ze de volgende ‘Stranger Things’ zou worden, maar die vooral veel kritiek kreeg. En van Judd Apatows romantische comedy ‘Love’ is een derde seizoen besteld, zelfs nog voor de tweede reeks is uitgekomen. Waaruit wij dan maar concluderen dat seizoen 2 (uit op 10 maart) stukken beter is dan het eerste >>> Een mens mag hopen, nietwaar? >>> Na 33 (!) seizoenen van ‘The Bachelor’ en ‘The Bachelorette’ – een realityreeks waarin een single man dan wel vrouw een nieuwe partner zoekt – mag er voor het eerst iemand uit de zwarte gemeenschap de hoofdrol spelen. De eer gaat naar Rachel Lindsay, een Texaanse die bekend werd als één van de vrouwen die vrijgezel Nick Viall probeerde te strikken in het lopende seizoen van ‘The Bachelor’ >>> Nog meer goed nieuws uit de VS: Ryan Murphy verklapte dat het zevende seizoen van ‘American Horror Story’ over de laatste presidentsverkiezingen zal gaan. De verrassende overwinning van Donald Trump bezorgde hem naar eigen zeggen zoveel inspiratie dat hij in juni al wil beginnen filmen. Alvast één voordeel: in tegenstelling tot de vorige seizoenen zal een ondertitel ditmaal niet nodig zijn >>> Kenneth Lonergan ligt als schrijver en regisseur van ‘Manchester by the Sea’ – de film waarvoor Casey Affleck zo goed als zeker een Oscar krijgt – momenteel in de bovenste la in Hollywood, maar zijn volgende project maakt hij wel voor tv: een miniserie gebaseerd op ‘Howards End’, de klassieke roman van E.M. Forster die in 1992 al eens verfilmd werd door James Ivory, met Anthony Hopkins in de hoofdrol >>> Apple heeft trailers gelanceerd van twee reeksen die dit jaar verdeeld moeten worden via Apple Music: ‘Planet of the Apps’, een realityreeks waarin appontwikkelaars tegen elkaar moeten wedijveren; en ‘Carpool Karaoke’, een uitgebreide versie van het populaire stukje uit de latenightshow van James Corden >>> En omdat iederéén zich nu toch op televisie gooit: ook Buzzfeed wil voortaan eigen reeksen maken. De Amerikaanse website zal beginnen met een documentairereeks over de moord op de 19-jarige Jessica Chambers in 2014, een zaak die op de site zelf al grondig werd behandeld >>> Af, Newsmonkey, áf!