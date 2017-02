Temptationwatch (aflevering 5) Vers vlees in het resort: 'dik gat, zó groot!'

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Onze voelsprieten voor baggertelevisie tintelen een vijfde keer, en inderdaad: daar verschijnt andermaal Temptation Island om onze gedachten te bevuilen en onze zin voor goede smaak te ondermijnen. De tortelduifjes hadden nood aan rust na het kampvuur in de vorige aflevering – wij stellen voor: zoek een stilteklooster, opdat niemand van de deelnemers nog méér onzin zou kunnen uitkramen.

De beelden van hun partners hakten erin als een gabber met een maandloon aan xtc in zijn lijf, dus we bespeurden veel lange gezichten aan de ontbijttafel. De immer behulpzame Parastoo stelt aan Niels voor om te strippen, maar dat slaat hij wijselijk af. Daarna zegt ze: ‘Die jongens blijven zo lang in hun emotie, ik word er schijtziek van.’ Mooi gezegd, meid. Klasse. In ieder geval: de sfeer zakt onder het absolute nulpunt, dus dat is het uitgelezen moment om de koppels nogmaals op date te sturen.

Wat ons opviel: Giuseppe’s heerlijk sappige accent (Limburgse boter voor onze oren), Herbert die zijn vinger in Saartjes oor propt (we leren steeds meer verleidingstrucs bij), en Merijn lijkt ons nog steeds de enige kerel die een schijn van kans heeft om vlekkeloos de eindmeet te halen. Best jammer dat Lisa nogal op de rand het fatsoen balanceert met Karim. Alsof het potje nog niet op overkoken stond, besloten de producers nog maar eens vier vrijgezellen aan het wespennest toe te voegen.

Lynn lijkt ons een mespuntje stijlvoller (lees: minder trashy) dan de overige single ladies, maar blijkt later evenzeer van Geordie Shore-niveau. De wisselbeker voor de meest hilarische naam verschuift van Parastoo naar nieuwkomer Boy, die overigens de Nederlandse neef van Schwarzenegger lijkt. Ardian viel ons in geen enkel opzicht op. Sorry. Prijsbeest van deze aflevering blijkt Natasja: wanneer de gebruinde schone arriveert in het resort om zich bij de andere vrijgezellen te voegen, zonderen Jefferson en Herbert zich af uit angst haar meteen te verslinden, en Herbert beschrijft haar lichaamsrondingen op poëtische wijze met de woorden ‘dik gat, zó groot!’

Ook Niels is gecharmeerd door de nieuwkomer, ook al lijkt ál het aanwezige vrouwelijke vlees hem wel te bekoren. Volgens Jefferson heeft Natasja alles wat een man nodig kan hebben: ‘mooie ass, mooie borsten, gevaarlijke ogen.’ Tja. Wij zullen onze criteria meteen bijstellen! Trofee voor meest onuitstaanbare klootzak gaat trouwens naar Alex, die zijn concurrent Boy wat zit uit te schelden voor de camera’s. Beide heren azen op Rosanna’s roosje, dus wij voorspellen een titanenstrijd tussen Colgate-gorilla en Schwarzenegger in een van de komende afleveringen. Hersencellen zullen er alvast niet sneuvelen. Oh ja: Niels gaat finaal over de schreef met Parastoo, dus volgende aflevering wordt ultra-dramatisch. Of is dat weer een trucje van de montage? Time wil tell.