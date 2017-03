De geblutste ziel van Kevin Meul: 'De enige echte Sercu-kont'

Komt op 1 maart als een zomervlinder in de Vlaamse cinema’s langsgedwarreld: ‘ My First Highway ’, het melancholische langspeeldebuut van Kevin Meul . Hij richt zijn camera – zeg gerust: zijn microscoop – op de geblutste ziel van een 16-jarige knaap.

Kevin Meul «’t Is een intense coming of age-film. Het hoofdpersonage is Benjamin, een gast die dik tegen zijn goesting nog één keer met pa en ma op vakantie gaat. De miserie begint pas echt wanneer hij – uiteraard – een meisje leert kennen.»

HUMO Je hebt ‘My First Highway’ niet alleen geregisseerd, maar ook geschreven. Waarom wilde je precies dit verhaal vertellen?

Meul «Ik vind het altijd boeiend om inspiratie te putten uit je eigen leven; ze zeggen weleens dat regisseurs hun films gebruiken als een vorm van therapie – zij het geen goedkope (lachje) – en dat klopt wel. Zelf heb ik een heel turbulente jeugd gehad.»

HUMO Vertel.

Meul «Na de scheiding van mijn ouders ben ik nogal op de dool geraakt, met alle gevolgen van dien: ik heb veel te vroeg drugs, drank en seks leren kennen – het leven en de liefde. Op zich boeiend, maar achteraf bekeken was het wel érg heftig en – tja – toch een beetje te vroeg.

»‘My First Highway’ gaat ook over het ironische feit dat je als puber heel graag volwassen wil zijn, maar dat je – als het zover is – nooit meer terug kunt naar het gemakkelijke, naïeve leventje van vroeger. Dat gevoel heb ik in beelden willen vertalen. En in klank, want Brent Vanneste van Steak Number Eight heeft een heel mooie soundtrack gecomponeerd.»

HUMO In ‘My First Highway’ zit Benjamin met zo’n plastieken geweertje het shootergame ‘Time Crisis’ te spelen. Ook iets uit jouw jeugd?

Meul «Man, ik kan de uren niet tellen dat ik dat spel heb gespeeld!»

HUMO Een opvallende keuze: de volwassen personages komen niet in beeld, of heel flou.

Meul «Ik zie nog altijd de angstige blik in de ogen van de producenten toen ik aankondigde dat ik mijn BV’s – Natali Broods, Mathias Sercu en Ruth Becquart – onscherp in beeld zou brengen. Daar gingen hun uithangborden! Maar het was een bewuste keuze: ik wilde het leven van de tieners in ‘Tom & Jerry’-stijl in beeld brengen – alles behalve de kat en de muis moest naar de achtergrond.»

HUMO Wél haarscherp in beeld: de blote kont van Mathias Sercu. Is het zijn achtersteven?

Meul «Het is de enige echte Sercu-kont. En nu ik de film op groot scherm heb gezien, moet ik eerlijk bekennen: ik zat er iets te dicht op. Waarvoor mijn excuses (lacht).»