Zapman: Louis C.K. neemt twee specials op voor Netflix

>>> J.J. Abrams en Stephen King hebben de handen in elkaar geslagen voor ‘Castle Rock’, een tiendelig psychologisch horrordrama dat zich afspeelt in de wereld die de huivermeester in zijn boeken heeft gecreëerd en waarin ook enkele iconische personages uit zijn werk zullen figureren. Castle Rock is, zoals kenners weten, het fictieve stadje in Maine waarin verschillende thrillers en verhalen van King zijn gesitueerd. Het is niet alleen een ijzersterk idee – je vraagt je toch af waarom niemand er ooit eerder op is gekomen – dat de reeks zal worden geschreven door het duo achter ‘Manhattan’, is ook al een goed teken. Opdat we ook weer niet té enthousiast zouden worden: Abrams en King werkten eerder al samen aan de toch wel flink tegenvallende tv-reeks naar Kings bestseller ‘11.22.63’ >>> Het lijkt overigens Stephen King-bewerkingen te regenen: in de bioscoop is het uitkijken naar ‘It’ en ‘The Dark Tower’, Netflix is bijna rond met de verfilming van ‘Gerald’s Game’ en David E. Kelley (van het uitstekende ‘Big Little Lies’) werkt aan een tv-versie van ‘Mr. Mercedes’ >>> Tim Robbins (long time no see) zal naast Holly Hunter de hoofdrol vertolken in de nieuwe serie van ‘Six Feet Under’- en ‘True Blood’-brein Alan Ball. De reeks heeft nog geen titel, maar volgens Ball wordt het een ‘tragikomische meditatie over de ingewikkelde krachten die in het huidige Amerika op ons allemaal inwerken’ >>> Een beetje zoals ‘Zie mij graag’ een komisch bedoelde meditatie is over ‘de ingewikkelde krachten die tot de creatie van een complete prulserie kunnen leiden’ >>> Na ‘Planet Earth’ krijgt nu ook het al even legendarische ‘The Blue Planet’ een vervolg. De BBC belooft dat de reeks minstens zo straf wordt als het alom als de beste natuurdocumentaire aller tijden beschouwde ‘Planet Earth II’: de makers gebruikten de allernieuwste cameratechnieken om het leven in de oceanen zo spectaculair mogelijk in beeld te brengen, daalden voor het eerst in een bemande duikboot tot op de bodem van de Antarctische wateren af en wisten beelden te maken van nooit eerder gefilmde soorten als de Australische stompvindolfijn, de springslijmvis en de borstharige Hoff-krab. Een borstharige krab? Na enkele recent ontdekte orang-oetan-, buffel- en keversoorten alwéér een enorme gemiste kans om eens een beestje naar Herbert Flack te vernoemen!