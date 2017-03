TemptationWatch (aflevering 6): 'Dicht laten, die beerput!'

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Parastoo geeft meteen een sappige masterclass manipulatie: ze doet Niels denken dat ze hem ‘echt leuk’ vindt om zijn gespierde muren te verzwakken. Parastoo zou niet haar serpentelijke zelf zijn als ze Godbetert emoties zou hebben! Four pounds of trash in a two pound bag, dat mens.

Kampvuur nummer twee komt eraan en vooral Niels knijpt ‘m, want hij beseft eindelijk dat hij te ver is gegaan. ¿Que pasa? Haja, in de vorige aflevering trok hij Parastoos slipje uit – wij adviseren: dicht laten, die beerput! – en probeerde hij en plein public aan haar flamoes te frunniken. Rosanna, Niels’ eega, had het al moeilijk om aan Colgate-gorilla Alex te weerstaan, en hij vreest dat dit de laatste strohalm in de kribbe is. Wij voorspellen voortplanting!

Intussen heeft Lize haar Jeffersons ongepaste dry hump-festijn (ook met Parastoo) nog steeds niet verwerkt, en bij het kampvuur bromt ze dat ze ‘geen hoop’ meer heeft – ondanks het feit dat de jongeheer vooral het slachtoffer is van montage, en zich nog behoorlijk gedraagt. Ken, zanglijster annex Tarzan, mag zijn snavel reeds bevochtigen. Merijn en Lisa zijn nog steeds twee goudvisjes in dezelfde bokaal, dus geen zorgen aldaar. Wij duimen. Jolien wil Herbert een oorvijg of vijf verkopen, omdat haar hombre langzaamaan begint te zwichten voor Saartjes hese avances. Maar goed, geen al te grote brokstukken, toch?

Mis poes: Rosanna is, zoals verwacht, compleet gebroken door de beelden van Niels’ handtastelijkheden. Ze springt meteen in de armen van Alex, die Niels jong en onervaren noemt, en beweert dat hij al véél meer levenservaring heeft (en wat Alex niét heeft meegemaakt, kan u hier lezen). Rosanna ziet haar kennismaking met Alex als een teken van God, en zal binnenkort haar naam veranderen naar de spirituele juichkreet Hosanna. Alex meent daar natuurlijk geen woord van - naïviteit is een ziekte, we kunnen het blijven roepen. Intussen zegt Niels dat hij het rustiger aan gaat doen en ‘de handrem optrekt’, maar daar is het ongetwijfeld al te laat voor (en terecht). Als Parastoo iemand schijnheilig vindt, moet het al écht heftig zijn. Grote explosies in het verschiet, quoi.