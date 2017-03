Cathérine Moerkerke: 'Voortaan open in altijd met seks!'

Vorig jaar was er al ‘Moerkerke en de vrouwtjes’, in die geweldige aflevering van ‘Moerkerke en de mannen’ waarin Cathérine Moerkerke mee op pad ging met twee zelfverklaarde meesterversierders. Nu is er ook ‘Moerkerke en de vrouwen’, een zesdelige reeks waarin de VTM-journaliste dames met een opmerkelijk beroep of een verleden gaat opzoeken.

HUMO Laat me raden: na één seizoen ‘Moerkerke en de mannen’ had je ‘de man’ doorgrond?

Cathérine Moerkerke (lacht) «Nee, er valt nog veel te vertellen, ik zou eindeloos kunnen doorgaan. Maar ik wou niet de indruk wekken dat ik ‘een mannenmens’ ben of vrouwen het gevoel geven dat ik ze minder belangrijk vind. De benadering is ook anders: deze keer probeer ik niet ‘de vrouw’ te begrijpen, maar de keuzes die de vrouwen hebben gemaakt. Omdat het keuzes zijn die ik zelf niet meteen zou maken.»

HUMO Nu heb je het over de eerste aflevering, met twee dames die in de erotische sector werken?

Moerkerke «Niet alleen. Later ontmoet ik ook vrouwen die in de gevangenis hebben gezeten of die enkel met hun uiterlijk bezig zijn, en daar stel ik dezelfde vragen. Voor mij zijn erotiek en seks wel heel privé, en vanuit die optiek zou het nooit in mij opkomen om escortdame te worden of een erotisch massagesalon te openen.»

HUMO Vond je de keuze van Steven, de gigolo die je volgde in ‘Moerkerke en de mannen’, dan logischer?

Moerkerke «Misschien. Mannen hebben een grotere sex drive, terwijl vrouwen toch meer op zoek zijn naar intimiteit, niet? Dus om dan je geest uit te schakelen en je lichaam zomaar ter beschikking te stellen, dat heeft iets… tegennatuurlijks. Ze worden ook niet gedwongen: het zijn twee vrouwen die hadden kunnen kiezen voor een nine-to-fivejob, voor huisje-tuintje-boompje, maar toch sekswerker zijn geworden. Waarom?»

HUMO Ik luister.

Moerkerke «Geld speelt natuurlijk een rol, maar dat is niet de enige reden. De escortdame was tot drie jaar geleden vertegenwoordigster en zij is een beetje toevallig in dat wereldje terechtgekomen. Nu leidt ze een rijker leven dan vroeger, zegt ze, en niet alleen financieel. En de andere vrouw is een echte onderneemster; zij doet zelf geen erotische massages meer maar heeft nu verschillende meisjes in dienst.»

HUMO Want het is er zo druk?

Moerkerke «Ja, en telkens als er iemand langskwam, moesten wij even in een achterkamertje gaan zitten (lacht). Nu, eerlijk: ik zou het eerder aanvaarden dat mijn partner naar zo’n salon zou gaan dan dat hij er een geheime relatie op na hield. Daar ben ik heel rationeel in. We blijven beesten met driften, hè»

HUMO Dat blijkt. ‘Moerkerke en de mannen’ begon je met gigolo’s, in de eerste aflevering van het vorige seizoen van ‘Cathérine’ ging je naar een naturistencamping, en nu dit. Ik begin een rode draad te zien.

Moerkerke (lacht) «Wat kan ik zeggen: de erotische sector intrigeert me mateloos. Schrijf maar op: voortaan open ik altijd met seks!»