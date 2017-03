Zapman: de kaap van 100 miljoen Netflix-abonnees is in zicht

>>> Bij Netflix hebben ze namelijk gemerkt dat er in Europa niet alleen uitstekende fictie wordt gemaakt, maar dat Europese reeksen ook een breed internationaal publiek weten aan te spreken. De streaminggigant is daarom van plan nog meer coproducties met Europese tv-makers op te zetten. In Berlijn werden ook de eerste vlaggenschepen van die strategie voorgesteld: ‘Dark’, een thrillerserie van de producers van ‘Das Leben der Anderen’, ‘Suburra’, een prequel op de maffiareeks ‘Gomorrah’, en het Spaanse periodedrama ‘Cable Girls’. In samenwerking met de BBC wordt er ook gewerkt aan een miniserie over de Trojaanse oorlog (van de hand van ‘The Night Manager’-scenarist David Farr) en ‘Black Earth Rising’, een ‘labyrintische thriller’ van Hugo Blick (‘The Honourable Woman’) over de vervolging van oorlogsmisdadigers >>> Netflix, dat sinds 2012 al 1,75 miljard dollar in Europese fictiereeksen heeft geïnvesteerd, heeft daarnaast ook de uitzendrechten van een resem Europese tv-series gekocht, onder andere die van het Vlaamse ‘Beau Séjour’ >>> Netflix, waar men duidelijk niet graag stilzit, loste ondertussen ook teasers van enkele veelbelovende nieuwe titels. Eén van dé knallers van het jaar zou weleens ‘Mindhunter’ kunnen worden, de eerste Netflix-reeks van David Fincher sinds het toch niet onaardige ‘House of Cards’. ‘Mindhunter’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van John Douglas (de FBI-profiler die de inspiratie vormde voor het personage van Jack Crawford in ‘The Silence of the Lambs’) en vertelt het verhaal van de speciale FBI-eenheid die aan het eind van de jaren 70 seriemoordenaars in de gevangenis ging interviewen in de hoop hun nog actieve collega’s sneller te kunnen opsporen. Première ergens in oktober! >>> Iets minder lang wachten, tot 23 juni namelijk, is het op ‘G.L.O.W.’, de nieuwe serie van Jenji Kohan. Het ‘Orange Is the New Black’–brein liet zich inspireren door de gelijknamige tv-show uit de jaren 80 (voluit: ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’), waarin gesjeesde actrices het in de ring tegen elkaar opnamen. De hoofdrol is voor Alison Brie, die haar mantelpakjes uit ‘Mad Men’ (waarin ze Trudy Campbell speelde) mag verruilen voor iets minder formeel fluo spandex