TemptationWatch (aflevering 7): 'Beukende bavianen, biseksuele betonmolens!'

Op het vorige kampvuur kreeg Rosanna onthutsende beelden te zien van haar vriend Niels (hij graaide naar Parastoo’s vogelgrotje; lees het verslag hier) en daardoor ruikt de welbekende Colgate-gorilla Alex zijn kans schoon: hij zoekt Rosanna voortdurend op wanneer ze weer eens haar traanvocht laat uitlekken.

Voor de tigste keer (we zijn de tel kwijt) zegt Alex: ‘Het is niet arrogant bedoeld, maar... ik ben een man om mee te trouwen / ik heb alles / ik meen het met jou.’ [schrappen wat niet past] Hij moet wel écht niet arrogant zijn, die knul!

En Rosanna, die naïeve droedel, slikt alles als zoete koek. Ze wil dat Niels op het volgende kampvuur slechte beelden ziet, en wil Alex in Nederland ‘beter leren kennen’. Het plaatje is compleet met de gevleugelde woorden: ‘Ik ga Alex neuken'. Wij bidden dat ze de camera’s uitschakelen tijdens die Neanderthaler-op-Neanderthaler-actie.

Naast de baviaanbreinige romance tussen Alex en Rosanna gebeurt er nog heel wat ander vunzigs: Lisa ontwijkt de camera’s zoveel mogelijk. Wanneer ze denkt dat ze niet gefilmd wordt – joke’s on you: de camera’s zijn alomtegenwoordig – begint ze meer en meer aan Karims afgetrainde lichaam te hangen.

Ze vraagt hem ook om fluoverf op haar derrière te meppen, waarna ze voor de interviewcamera zegt: ‘Als ik gezien had wie het gedaan had, had ik wel iets gezegd'. Dom? Lachwekkend? Degoutant? Kiest u zelf. We bedoelen maar, Niels was tenminste niet zo achterbaks (of was gewoon te dom) om zijn quasi-bedrog in het geniep te doen. In ieder geval is het triest voor Merijn, die zijn best doet om aan de reusachtige pommes van Pommeline te weerstaan.

Verleider Karim komt overigens steeds meer op het voorplan, en we gunnen u daarom een citaat van de brave man: ‘Vanavond wordt er echt gescheuuuurd!’ Wij willen niet weten wat of waarmee precies gescheurd zal worden, maar gezond klinkt het in ieder geval niet.

Plots transformeert Jolien power ranger-gewijs in een biseksuele betonmolen – waarmee we bedoelen: ze propt haar tong in de verbaasde bekjes van zowel Lize als Lisa, en draait daarbij vlezige cirkels aan zestig toeren per minuut. Ook gaat ze zoetigheden in Karims oor fluisteren, terwijl ze nog nooit eerder met hem gepraat had. Stille waters, diepe schachten, toch?

Op de achtergrond van deze episode zien we Jefferson en Natasja de ‘Lady en de Vagebond’-spaghettiscène naspelen, Lize reageert nog steeds overdreven, Herbert is nog steeds onverstaanbaar (zet daar eens 'n tolk op, jongens), en Niels neemt (veel te laat) gas terug.

Het klinkt droef, maar het lijkt ons steeds onwaarschijnlijker dat ook maar één van de koppels hier ongeschonden uitkomt. Wat een mens al niet doet om op tv te komen!