Themo Melikidze maakte de stap van West-Vlaanderen naar Hollywood: 'Altijd je dromen blijven najagen'

Als een bliksemschicht op het Hollywoodtoneel verschenen: de sympathieke, Georgische West-Vlaming Themo Melikidze . Nog nooit van gehoord? Dan moet u dringend gaan kijken naar ‘Patriots Day’, de film met Mark Wahlberg over de aanslagen in Boston waarin Melikidze meesterbrein Tamerlan Tsarnaev vertolkt.

HUMO Dat heb je goed gedaan.

Themo Melikidze (lacht) «Dank je. Nochtans heb ik daar in LA vier maanden lang diep in de put gezeten. Ik had geen auto – een nachtmerrie in die stad – en mijn roommate was het afgebold, waardoor ik geen woning meer had. Ik heb toen een paar dagen doorgebracht in een huurwagen.

»Maar toen werd ik opeens gecontacteerd door een agent. Na een week kreeg ik al een mail binnen voor een auditie: op de regeltjes ‘producer’ en ‘main star’ zag ik de naam Mark Wahlberg staan, en ik dacht: ‘Dat zal wel gewoon een ándere Mark Wahlberg zijn’ (lacht).

»Ik stuurde een tape op, al wist ik dat ze eigenlijk op zoek waren naar een acteur met een grotere naam, dus ik verwachtte er niet veel van. Maar ik mocht toch op auditie komen. En dan nog eens, en dan nog eens, tot ik op de final callback opeens in de kamer stond met regisseur Peter Berg en Mark Wahlberg zelf.»

HUMO De Boston-aanslagen liggen nog vers in het geheugen. Hoe bereid je je in godsnaam voor op zo’n rol?

Melikidze «Dat is de eerste vraag die ik mezelf stelde. Om eerlijk te zijn denk ik dat er niet echt één juiste manier is om zoiets te benaderen. Je moet goed nadenken over wat die gast gedaan heeft: wat bezielde hem om zúlke gedachten te hebben en die gedachten dan ook nog eens uit te voeren? Makkelijk was het zeker niet, maar ik had ’t mezelf nooit vergeven als ik gefaald had. Ik heb dus álle artikels gelezen en álle filmpjes bekeken die ik maar kon vinden.

»Ik ben ook gaan trainen bij zijn bokstrainer, een man die hem goed kende en veel over ’m kon vertellen. Ik heb zijn exacte trainingsschema overgenomen en aan de trainer gevraagd of hij me op exact dezelfde manier wilde behandelen als de echte Tsarnaev. Tijdens een bepaalde oefening moest ik ineens stoppen en keek hij me met grote ogen aan: ‘This is so weird…’ (Denkt na) Weet je wat mij nog het meest kracht gaf? De haat en de afschuw die ik voelde voor Tsarnaev.»

HUMO Iets anders: hoe is Mark Wahlberg in het echt?

Melikidze «Hij is de sympathiekste kerel die je kan tegenkomen in heel Hollywood – écht waar. Hij is een wereldster natuurlijk, maar je kan met hem babbelen, uitgaan, een pint drinken… En hij werkt kéihard.

»Wat ik nooit zal vergeten, is de première in New York. Mark heeft me meegepakt in zijn privéjet en behandeld als één van zijn beste vrienden. Als ik dan terugdenk aan mijn tijd in die huurwagen… Zo zie je maar: altijd je dromen blijven najagen!»