'De mol' en 'Blind getrouwd': het gevecht om de kijker én de adverteerder

HUMO Lastig voor de adverteerder?

Kristof Demasure (woordvoerder VIER) «Uitgesteld kijken is een ruim begrip: als jij je tv meer dan dertig seconden lang op pauze zet en daarna weer verder kijkt, word je al niet meer tot de livekijkers gerekend. Daar komt nog eens bij dat er op maandagavond traditioneel veel meer mensen voor de buis zitten dan op andere avonden. Dat is óók een oorzaak van het feit dat veel mensen in uitgesteld relais naar ‘De mol’ en/of ‘Blind getrouwd’ kijken.»

HUMO Dat moet u eens uitleggen.

Demasure «Bij de VRT spelen ze dit seizoen nog meer dan vorig jaar met hun aanvangsuren, om zo veel mogelijk kijkers bij hen te houden. Het is iedere maandag volkomen onvoorspelbaar wanneer ‘Thuis’ zal beginnen, en dus ook wanneer het zal eindigen – doorgaans een paar minuten ná het begin van ‘De mol’ en ‘Blind getrouwd’. Uit voorzorg nemen veel mensen die laatste twee programma’s dus op. Overigens heeft Eén dit jaar veel drukker bekeken programma’s tegenover ‘De mol’ en ‘Blind getrouwd’ staan dan vorig jaar: toen waren het ‘Molenbeek’ en ‘Beroepen zonder grenzen’; nu zijn het ‘Spoed 24/7’ en ‘De noodcentrale’. En verhoudingsgewijs heeft de VRT meer ‘doorkijkende’ kijkers dan de commerciële zenders.»

HUMO Blijft het feit dat al dat uitgesteld kijken rampzalig moet zijn voor jullie reclame-inkomsten. Ikzelf kijk nooit naar reclame, en ik vrees dat ik niet de enige ben.

Sara Vercauteren (woordvoerster VTM) «Adverteerders weten net als wij seconde per seconde wat er bekeken wordt op tv, en ze betalen enkel voor de spotjes die effectief bekeken worden. Het is dus niet zo dat zij er de dupe van zijn wanneer hun spotje minder gezien wordt.

»Maar het klopt dat je lang niet de enige bent die alle reclame doorspoelt. Integendeel: ongeveer 90 procent van de mensen die via opnames op hun digirecorder uitgesteld kijken – en dus niet online of via een app – doen zoals jij. Uiteraard is dat een probleem…»

HUMO Excuus!

Vercauteren «...al is het geenszins het probleem van de kijker. Die heeft alleen maar meer comfort, omdat de tijd nu echt wel voorbij is dat hij nog op een specifiek tijdstip voor de tv móést gaan zitten om een welbepaald programma te kunnen zien.»

Demasure «De vraag is dus: hoe zorgen we ervoor dat we kunnen blijven investeren in goeie programma’s, ook al wordt een steeds grotere groep mensen commercieel gezien niet meer bereikt?»

HUMO Goeie vraag! En wat is het antwoord?

Vercauteren «De sector werkt heel hard aan oplossingen.»