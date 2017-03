Zapman: 'Inhumans' moet de tegenhanger worden van de X-Men

>>> Bij ABC, waar de reeks in de herfst wordt uitgezonden, verwacht men blijkbaar zeer veel van ‘Inhumans’: twee weken voor de première zullen de eerste twee afleveringen in liefst duizend Amerikaanse IMAX-zalen te zien zijn. Een voor een tv-reeks ongeziene promostunt >>> Bij FX zijn ze dan weer zó enthousiast over ‘Feud’, de nieuwe anthologyreeks van ‘American Horror Story’-brein Ryan Murphy, dat er al een tweede seizoen van werd besteld nog vóór de eerste aflevering was uitgezonden. Het eerste seizoen handelt over de rivaliteit tussen de Hollywooddiva’s Joan Crawford en Bette Davis (Jessica Lange en Susan Sarandon), de tweede reeks zal over het woelige huwelijk tussen prins Charles en Diana gaan >>> Krijgen eveneens een tweede seizoen: de prima young adult-reeks ‘Riverdale’ en de niet onaardige Netflix-sf-serie ‘Travelers’ met ‘Will & Grace’–ster Eric McCormack. Het worden drukke tijden voor die laatste: NBC liet onlangs weten dat er meer dan tien jaar na het laatste seizoen een nieuwe, negende reeks van ‘Will & Grace’ komt >>> Zouden ze zich hebben laten inspireren door ‘Gilmore Girls’? De terugkeer van die – ook na bijna tien jaar – door Netflix opgeviste serie was zo’n immens succes dat er momenteel al volop onderhandeld zou worden over een vervolg >>> Een mogelijk alternatief voor het nu toch wel heel boring geworden ‘The Walking Dead’: ‘Kingdom’, een door Netflix bestelde Zuid-Koreaanse zombiereeks die zich in de middeleeuwen afspeelt >>> Het is weer eens wat anders dan Rick die een doos blikjes en drie kroppen verlepte sla aflevert bij Negan, moet u maar denken >>> U moet wel nog even geduld oefenen (of hopen dat de scenaristen bij ‘The Walking Dead’ wakker schieten): ‘Kingdom’ is pas volgend jaar op Netflix te zien >>> Benedict Cumberbatch werkt aan een tv-reeks naar de populaire semi-autobiografische boeken van Edward St. Aubyn. Cumberbatch treedt als executive producer op, en zal ook de rol vertolken van Patrick Melrose, een aristocratische playboy die nog niet helemaal in het reine is met zijn traumatische verleden. De mogelijk vijfde jaargang van ‘Sherlock’ lijkt daardoor weer wat verder af >>> Of we daar na het niet bepaald overdonderend sterke laatste ‘Sherlock’-seizoen geweldig rouwig om moeten zijn, is weer een andere vraag >>> John Oliver en Bill Maher krijgen concurrentie: onze favoriete Australische komiek Jim Jefferies krijgt namelijk een wekelijkse latenightshow op Comedy Central. Zegt de naam u niks? Check Jefferies’ stand-upspecials op Netflix, of google even zijn akkefietje met rechtse bal en Trump-aanhanger Piers Morgan bij Bill Maher. Wordt smullen!