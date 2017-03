TemptationWatch (aflevering 8) Vlezig vuurwerk: 'Alles naar de kloten!'

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Tijd voor het derde kampvuur, en hopelijk zien we achteraf eens de bacchantische braspartijen waar we al zeven afleveringen op zitten te wachten. In ieder geval zal Joliens escapade als biseksuele betonmolen (lees er hier meer over) heel wat wateren in beweging zetten. Vooraf toetert Herbert nog dat hij, mits goede beelden, met zijn Jolien zal trouwen. Ha!

Het kampvuur beroert de al kwetsbare zieltjes van de knullen. Lisa’s schijnheilig gefrutsel achter de camera komt eindelijk bovendrijven, waardoor Merijns goedzakkigheid een fikse dreun krijgt. Zoals verwacht slaat Joliens betonmix-sessie (met zowel Lisa als Lize) in als een kernbom. Lize fladdert nog steeds rond Ken, de Samson onder de koorjongens, en Rosanna snakt naar Alex’ parapluutje in d'r koker.

Dat leidt tot deernis en rampspoed in het kamp van de heren. We hoorden huilbuien begeleid door trieste vioolmuziek, en héél vaak het woordje ‘bro’. Het hek is van de dam: de jongens menen dat ze veel braver zijn dan hun eega’s, en zinnen op wraak. Wat zoveel betekent als: alle remmen los, alle relaties naar de tering!

Jezus mina, wat een heerlijk wansmakelijk feest: een gekraakte Merijn laaft zich aan Pommelines appelsapje, Rosanna duikt in Alex' blinkende jungle, Jefferson laat zich meevoeren op de welvingen van Natasja, Herbert bevrucht eindelijk zijn schorre scharrel Saartje na zichzelf tot intergalactisch kampioen droogneuken te kronen. De begeleidende soundtrack voor die orgie is een euforisch ‘I’m weak, and what’s wrong with that’ – hadden we al gezegd dat er in een paar minuten een klein decennium aan liefde door de wc gespoeld is?

De balans na acht afleveringen? Alles naar de kloten!