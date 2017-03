Jeroen Meus over 'Goed volk': 'Bij de prostituees ging ik langs de achterdeur binnen'

Het nieuwe seizoen brengt hen onder meer bij het vreemdelingenlegioen in Zuid-Frankrijk en de hutterietenkolonie in Canada, maar eerst trekt Meus naar Bella’s Hacienda Ranch, een bordeel in Nevada, om voor de prostituees te koken.

Jeroen Meus «Eten blijft in ‘Goed volk’ een alibi, een manier om binnen te dringen in de gemeenschap. Maar in dat bordeel leek het mij beter om echt voor die vrouwen te koken. Dat is tenslotte het businessmodel: je betaalt en je krijgt iets in ruil (lacht). Als ik er iets uit wou krijgen, dan moest ik via de achterdeur naar binnen.»

HUMO Over achterdeuren gesproken: hoeveel schroom moet je overwinnen om over anale seks te praten terwijl je pompoensoep maakt?

Meus (lacht) «Behoorlijk veel. Ik heb ontdekt dat ik nog steeds redelijk beschaamd ben. Maar op zulke momenten helpt het dat je achter een fornuis staat. Je hebt een soort schild om je achter te verstoppen.»

HUMO Twee weken in zo’n troosteloos bordeel, hakt dat er niet in?

Meus (blaast) «Het is verdoeme pittig geweest, ja. Mijn vrouw hoeft niet bang te zijn dat ik ooit naar de hoeren zal gaan. Maar het meest ontroerende moment zit in de aflevering bij de familie Hoffman, chassidische joden in Antwerpen. De moeder had nog nooit met één woord gerept over wat er in de Tweede Wereldoorlog met haar familie was gebeurd, en tegen mij begon ze daar opeens over. (Stil) Allemaal dood, allemaal vermoord. En dan zie je hoe al haar kinderen één voor één mee kwamen luisteren.

»Op zulke momenten besef ik hoe graag ik dit soort televisie maak. Ik zal altijd blijven koken – stoppen in mijn restaurant deed al genoeg pijn – maar ik wil me meer toeleggen op programma’s als ‘Goed volk’. Arnaut Hauben zei me ooit: ‘In het leven krijg je maar tien kaarten, en je moet goed opletten welke je wanneer legt.’ Ik heb nu al een paar kaarten op tafel gegooid, misschien is het tijd om de rest boven te halen.»