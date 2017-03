Zapman: Ed Sheeran vertolkt een gastrolletje in het nieuwe seizoen van 'Game Of Thrones'

>>> En nu denkt u wellicht net hetzelfde als wij: nog een geluk dat Williams geen fan is van – weer zijn sterke zelf in ‘Zie mij graag’ – Stan Van Samang >>> Vanaf half juli op uw breedbeeld! >>> Eveneens present op SXSW: de onvolprezen Julia Louis-Dreyfus, die er het zesde seizoen van ‘Veep’ kwam voorstellen (première op 16 april) en nog eens benadrukte dat we in de volgende jaargang geen verwijzingen naar Trump moeten verwachten: ‘Het uitgangspunt is altijd geweest dat ‘Veep’ zich in een alternatief politiek universum afspeelt, en dat willen we zo houden’ >>> De onconventionele campagne en de verrassende verkiezingsoverwinning van Trump worden wel het onderwerp van een HBO-miniserie. De makers zijn niet aan hun proefstuk toe: in 2012 wonnen ze nog een Emmy met een tv-film over de campagne van John McCain (en in mindere mate die van Sarah Palin). De capriolen van Trump leken hen echter meer dan genoeg stof te bieden voor een miniserie >>> Het is overigens al de tweede serie over de recentste Amerikaanse verkiezingen: ook het nieuwe seizoen van ‘American Horror Story’ zal over de bewogen kiescampagne gaan. Of Trump een rol speelt in de reeks, en welke acteur hem zal vertolken, is evenwel nog niet bekend >>> Nog meer op de actualiteit gebaseerde fictie: Jeff Daniels (uit ‘The Newsroom’ en, voor ons, toch ook de badkamerscène in ‘Dumb and dumber’) werd aangezocht voor de hoofdrol in ‘The Looming Tower’, een serie over de opkomst van Al-Qaeda naar het ophefmakende, met een Pulitzer bekroonde boek van Lawrence Wright. Centrale stelling: 9/11 was onder andere mogelijk door de rivaliteit en de gebrekkige uitwisseling van informatie tussen de CIA en het FBI >>> U moet maar denken, Jan Jambon: ’t is overal íéts >>> Nieuws van het castingfront: Susan Sarandon, die momenteel veel jubel oogst met haar vertolking in ‘Feud’, krijgt een grote rol in het volgende seizoen van het voortreffelijke ‘Ray Donovan’. Bobby Cannavale, die vorig jaar nog uitgebreid zijn grote talent mocht vergooien in het geflopte ‘Vinyl’, zal dan weer de cast van ‘Mr. Robot’ versterken >>> Verlengd voor een tweede seizoen: Noah Hawleys psychedelische Marvel-serie ‘Legion’ en het verrassend leuke ‘Lemony Snicket’s a Series of Unfortunate Events’ >>> CBS heeft na maanden van geruchten eindelijk bevestigd dat er een spin-off komt van ‘The Big Bang Theory’. ‘Young Sheldon’ wordt een prequel rond het 9-jarige wonderkind Sheldon Cooper en zijn geflipte familie in het Texaanse Galveston. De jonge Sheldon zal vertolkt worden door Iain Armitage (Ziggy uit ‘Big Little Lies’) en Jim Parsons zelve – van wie ook het idee voor de serie komt – zal de voice-over voor zijn rekening nemen. Of Iwein Segers en Peter Van Asbroeck ook auditie deden, is ons niet bekend.