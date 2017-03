TemptationWatch (aflevering 9): Janken! Muilen! Kotsen! Meer muilen!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Meest onverwachte ontwikkeling deze week: de cameraman heeft de zoomknop gevonden, waardoor we getrakteerd worden op een aflevering vol dramatische close-ups.

Wat we wél verwacht hadden: de bende gedraagt zich als een roedel bronstige pitbulls, met oneindige hartepijn tot gevolg. Lisa ziet haar Merijn een vleziger vorm van mond-op-mondbeademing doen bij Pommeline, met als gevolg hyperventilatie en braakneigingen bij Lisa. Maar ach, uiteindelijk was zij nog het meest achterbaks van alle dames, dus héél erg kunnen we het niet noemen.

Jefferson blijkt al even onbeschaamd van Natasja’s hamburgers te smikkelen. Lize ziet hoe Jeffies handen door Natasja’s taco’s gritselen, maar dat deert haar niet: ze heeft haar visje gevonden. Jammer wel, dat ze vergeet dat haar visje stiekem een verleider is in een realityshow. Nog even wachten tot ze dat doorheeft.

Jolien is er het ergst aan toe, want Herbert toont zich van zijn meest romantische zijde met de gevleugelde woorden: ‘Zij vecht altijd voor mij, ik ga niet voor haar vechten. Fuck haar.’ En prompt probeert hij Saartje te bezwangeren, waarmee hij zes jaar door de wc spoelt voor één nacht amusement. De blik van Jolien valt niet te beschrijven, dus we laten ons ondersteunen door volgende video, na 0:30 ongeveer:

In ieder geval: televisiekijkend Vlaanderen en Nederland kreeg een bliksemschicht door het hart. We kunnen lekker genieten van oliedomme marginalen en hun apenstreken, maar intussen gaat dat meisje wel kapot. Nu ja, uiteindelijk is het wel Herbert die met zijn bifiworstje denkt en zo Joliens hartje opvreet. En dat allemaal omdat de dames een keertje gemuild hadden. Ook vrij snel beklonken!

Bij het afscheidsfeest is het de beurt aan de dames om zich schunnig te gedragen: Rosanna kreeg prachtbeelden te zien van haar Niels, maar desondanks zit ze met haar klauwen aan Alex’ frikandel, en wat later schurkt ze ook met haar bouletjes tegen hem aan. Joliens tong neemt een DNA-staal van Karims wangen, Lisa proeft Giuseppes bruschetta, en Ken maakte Lize eindelijk tot zijn Barbie – waarmee we bedoelen: de paringsdans is compleet, de kannen en kruiken zijn gevuld. Hoera!

Volgende week de dreamdate: we lijmen ons hart en hopen dat het niet opnieuw breekt.