Zapman: een akkoord voor twee nieuwe seizoenen van 'The Big Bang Theory'

>>> Het grootste probleem was kennelijk niet het salaris van de vijf hoofdacteurs, maar de fee van Mayim Bialik en Melissa Rauch. Beide actrices behoren al sinds het derde seizoen tot de vaste cast, maar incasseerden aanzienlijk minder dan hun collega’s (die 1 miljoen dollar per aflevering vangen). Volgens sommige bronnen zouden Jim Parsons en co. zelfs hebben ingeleverd opdat aan de financiële eisen van Rauch en Bialik tegemoet zou kunnen worden gekomen. Mocht u zich afvragen waarom CBS er die toch wel duizelingwekkende bedragen voor over heeft: ‘TBBT’ trekt in de VS nog steeds uitzonderlijk veel livekijkers (commercieel zeer interessant), fungeert voor CBS al jaren als locomotief om andere series te lanceren en de internationale uitzendrechten leverden ondertussen ook al ruim 1 miljard dollar op >>> De serie kost nu wel 10 miljoen dollar per aflevering, evenveel als het qua productie toch iets ambitieuzere ‘Game of Thrones’ >>> Bij History Channel waren ze het kennelijk zélf beu om de hele tijd (herhalingen van) ‘Pawn Stars’ en ‘Storage Wars’ uit te zenden: de zender zal in 2017 meer dan honderd uur nieuwe docuseries brengen, onder andere over de War on Drugs (de oorlog, niet de groep), migratie, terrorisme en – interessant – superhelden. History gaf ook groen licht voor het tot nog toe meest ambitieuze fictieproject van de zender: ‘The Commanders’, een anthologyreeks over de presidenten die Amerika hebben geleid. Elk seizoen zal draaien rond één president, en de historische gebeurtenis of affaire die zijn presidentschap het meest heeft bepaald. Het dreigen lastige tijden te worden voor Bill Clinton en zijn overbruggingen: de eerste serie van ‘The Commanders’ zou namelijk over zijn impeachment gaan. U herinnert zich ongetwijfeld dat ook het vierde seizoen van ‘American Crime Story’ het Lewinsky-schandaal als onderwerp zal hebben >>> In het derde seizoen van die reeks, over de moord op de befaamde modekoning Gianni Versace, zal Penélope Cruz overigens de rol van diens zus Donatella vertolken. Voor Cruz betekent het meteen haar debuut in een Amerikaanse tv-serie >>> Goed idee: Channel 4 heeft een scifi anthologyreeks (yep, het genre is hot) besteld rond de kortverhalen van Philip K. Dick, het vroeggestorven genie wiens boeken stof leverden voor filmklassiekers als ‘Total Recall’, ‘Minority Report’ en ‘Blade Runner’. En, moeten we daar voor de eerlijkheid aan toevoegen, ook voor ‘The Adjustment Bureau’ en ‘Paycheck’. Dat ‘Battlestar Galactica’-brein Ronald D. Moore en Bryan Cranston erbij betrokken zijn, zou wel een geruststelling moeten zijn >>> De bitchfight tussen Arnold Schwarzenegger en Donald Trump wordt steeds leuker: nadat The Donald op Twitter had gespot met de lage kijkcijfers van ‘Celebrity Apprentice’ (zie elders in dit blad), postte Arnie nu een filmpje waarin hij uitgebreid de draak steekt met de povere populariteitscijfers van de president. Wat zou het mooi zijn, mochten de heren het, eventueel met wat rondborstige dames erbij, definitief willen uitvechten in een modderbad.