TemptationWatch (aflevering 10) Levens ruïneren: dat mag wat kosten!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Bereid uw oogbollen voor op zoetsappig geflikflooi, want de dreamdates komen eraan! Dat betekent: elke onnozelaar annex deelnemer kiest zijn of haar temptation, om vervolgens met die vlam op überluxueuze date te gaan. Moet een flinke duit gekost hebben, maar om relaties kapot te maken moet u al eens iets durven uitgeven.

Kingsize bedden alom dus, maar Herbert kiest voor de zetel. Qué pasa, onverstaanbare vriend? Natuurlijk: hij had afgesproken met Jolien dat ze niet naast anderen zouden slapen – maar óp elkaar mag wel, te zien aan ’s mans wilde nacht twee dagen eerder. Trouwens, moeten we hem eraan herinneren dat hij op dag één Joliens regels al uit het raam heeft gekegeld?

Jolien toont zich trouwens van haar sluwste kant: ze kan nauwelijks weerstaan aan Karims knalroze Adidastruitje, al beweert ze voor de camera van niet. Dat levert misschien wel hét moment van dit seizoen op: Jolien zegt ‘Er is niets gebeurd’ terwijl we hen daarna horen frunniken, en ze zegt ‘We hebben ons best gedaan’ met op de achtergrond een magistrale symfonie van gepomp, gescheur en gesop.

Lisa en Niels zijn overigens even sneaky. Nielsmans laat zijn innerlijke holbewoner nog eens los wanneer de camera’s niet draaien, en aldus glibbert hij met zijn tentakels over Parastoo. Lisa wil Giuseppes salami een ferme draai geven – ook al kan ze zijn naam niet eens deftig uitspreken – maar opnieuw geeft ze dat enkel toe wanneer ze denkt dat de camera’s niet draaien. Maar goed dat de cameramannen zo gemotiveerd zijn om haar relatie om zeep te helpen. Chapeau, jongens!

Al bij al was het maar een magere buit, maar volgende week wordt het vermoedelijk een pak beter. Dan horen we Lize nog eens een preek geven over respect, joepie!