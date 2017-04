Zapman: een mogelijke scenaristenstaking in Hollywood

>>> De houding van de schrijvers is niet onbegrijpelijk: het zijn gouden tijden voor de tv-industrie, maar de scenaristen (en zonder hen nu eenmaal geen series of Jimmy Fallon-jokes) vinden dat zij daar weinig of niet van kunnen meeprofiteren. Een staking zou grote gevolgen hebben: de vorige zorgde ervoor dat talloze tv-series werden uitgesteld, opgeschort of ingekort, en kostte de industrie miljarden >>> Of men bij de NMBS uit solidariteit met de Amerikaanse tv-collega’s ook het werk zal neerleggen, is niet duidelijk, maar de kans is groot >>> ‘True Detective’-schrijver Nic Pizzolatto en David Milch (‘NYPD Blue’, ‘Deadwood’) gaan mogelijk samenwerken. Pizzolatto is een grote fan van Milch en zou de tv-veteraan graag bij een mogelijk derde seizoen van ‘True Detective’ willen betrekken. Bij HBO benadrukt men wel dat er nog niks vaststaat, en er voorlopig alleen nog maar een zeer ruwe versie van een nieuwe ‘True Detective’-reeks ligt. Pizzolatto werkt voor de zender ook nog aan een ‘Perry Mason’-serie met Robert Downey Jr. >>> Milch zou een nieuw tv-succes alvast goed kunnen gebruiken: na het voortijdig afgebroken ‘Deadwood’ kreeg zijn reputatie een knauw met spectaculair geflopte reeksen als ‘John from Cincinnati’ en ‘Luck’, en rond de aangekondigde ‘Deadwood’-film is het ook al een tijd verdacht stil. Milch, die tijdens zijn carrière meer dan 100 miljoen dollar verdiende, zou ook met een schuldenberg van 17 miljoen dollar zitten, omdat hij als gokverslaafde iets te enthousiast op de paarden had gewed >>> Onze tv-regisseurs blijven internationaal hoge toppen scheren: vorige week raakte bekend dat Hans Herbots de regisseur wordt van ‘Rellik’, de nieuwe serie van het broederduo Harry en Jack Williams (van het uitstekende ‘The Missing’). De hoofdrol zal worden vertolkt door Richard Dormer uit ‘Game of Thrones’ >>> In het derde seizoen van het voortreffelijke ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ zullen kleppers als Laura Dern, Ray Liotta en Daveed Diggs (uit het Broadway-succes ‘Hamilton’) hun opwachting maken. Vanaf 19 mei op Netflix! >>> Een scène uit de voorlaatste aflevering van het geweldige ‘Big Little Lies’ (te zien op Play More) deed Twitter eventjes ontploffen. Kern van de discussie (en zonder al te veel weg te geven): stond Alexander ‘Tarzan’ Skarsgård nu een eind vóór de eerste rij tijdens het uitdelen van zekere organen, of hebben ze zich op de propsafdeling ‘protheses’ iets te veel laten gaan? Men is er voorlopig nog niet uit.