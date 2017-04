TemptationWatch (aflevering 11) De grote confrontatie: 'Fuck you, Herbert'

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Speel uw meest weemoedige pianoballade en verplaats de zakdoekjes van uw bureau naar de televisie, want Temptation Island is ten einde. Na ons bijna drie maanden te laven aan de avonturen van onze favoriete imbecielen, is de eeuwige bron van marginaliteit opgedroogd. Janken! Gelukkig krijgen we volgende week nog een overzicht van de schade achteraf – wie is er zwakzinnig genoeg om toch nog samen te blijven?

De koppels worden eindelijk herenigd, en dat zal onvermijdelijk tot dramatische situaties leiden. Eerste twee sloebers zijn Lize en Jefferson. Jeffie zit met een ‘haatgevoel’ op het kampvuur, Lize begint zoals verwacht over ‘respect’, maar wordt meteen met haar snavel op de feiten gedrukt: ze heeft Jeffersons kleine misstappen gebruikt als excuus om aan Kens kiekebillekes te frunniken, en dat heeft heel Nederland en België intussen ook wel door. Ach ja, nog veel visjes in de zee.

Het verhaal van Lisa en Merijn is ook behoorlijk fijn: schijnheilig boontje Lisa houdt nog steeds vol dat ze niets gedaan heeft, totdat blijkt dat iedereen weet wat ze allemaal achter de camera’s uitspookte. Ze zong een toontje lager maar bekende nog steeds niet – de lifetime achievement award voor liegebeesterij is onderweg, Lisa.

Niels is uiteindelijk nog een brave koorknaap geweest, afgezien van zijn avontuurtje in Parastoo’s grabbelton. Rosanna bekent dat ze all the way gegaan is met Alex, en daardoor transformeert Niels in de oranje tegenhanger van de Hulk – hij breekt een fakkel en beukt wat in op het interieur van de auto. Kon erger; geen afgescheurde ledematen of verpulverde schedels. Geeuw.

En dan is het aan Herbert en Jolien, de finale aller finales, de titanenstrijd (kuch) tussen het opperhoofd der klootzakken en de naïviteit zelve. Voor Herbert is de relatie onmiddellijk gedaan omdat Jolien één keer met haar vriendinnen muilde. Er zijn ergere dingen hè, zoals bijvoorbeeld meteen bovenop Saartje kruipen. Joliens wereld stort min of meer in (een hartverscheurende ‘dat kan niet’) – maar eindelijk zien we haar klauwen wat naar buiten komen: ze wil Herberts vele scheve schaatsen bij naam noemen en gooit er een paar fuck you’s tussen. U hoorde ongetwijfeld you go, girl uit menig Vlaamse huiskamer opstijgen. Intussen wauwelt Herbert enkel ‘Je kent mij, zo ben ik gewoon.’ Alsof het nog gezegd moet worden: dat is geen excuus, kleuter. Jolien, doe ons allen een plezier en smijt die manipulatieve hond buiten.

Volgende week zien we of de brokken gelijmd zijn, en of Herbert eindelijk zijn verdiende loon krijgt.